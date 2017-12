Responsável da ONU faz rara visita oficial à Coreia do Norte

O norte-americano Jeffrey Feltman, secretário-geral adjunto da ONU responsável pela pasta dos Assuntos Políticos, iniciou ontem uma visita oficial de quatro dias à Coreia do Norte. Ainda não é certo que o responsável das Nações Unidas se encontre com Kim Jong-un. Para já estão previstas reuniões com diplomatas estrangeiros e representantes da missão humanitária da ONU.

O secretário-geral adjunto da Organização das Nações Unidas (ONU) para os Assuntos políticos, o norte-americano Jeffrey Feltman, iniciou esta terça-feira uma rara visita oficial de quatro dias à Coreia do Norte, para onde viajou a partir de Pequim.

Jeffrey Feltman chegou ao Aeroporto Internacional de Pequim, donde tinha previsto partir a bordo de um voo da companhia aérea Air Koryo com destino a Pyongyang.

Esta viagem, anunciada na segunda-feira pelas Nações Unidas, tem lugar numa altura de forte tensão, seis dias depois do disparo de um míssil balístico intercontinental (ICBM) pelo regime de Kim Jong-Un, com capacidade, segundo Pyongyang, para atingir qualquer parte do território continental dos Estados Unidos da América.

A visita de Feltman responde a um convite pendente há “muito tempo” para manter um “diálogo político” entre Pyongyang e as autoridades das Organização das Nações Unidas, disse Stéphane Dujarric, porta-voz da organização liderada por António Guterres.

Os contactos com os responsáveis norte-coreanos vão incidir “sobre assuntos de interesse e preocupação comuns”, indicou na segunda-feira o porta-voz, sem confirmar um eventual encontro entre o enviado da ONU e o líder norte-coreano, Kim Jong-Un. No entanto, Dujarric assinalou que Feltman reunir-se-á com diplomatas estrangeiros e com representantes da missão humanitária da ONU.

Questionado numa conferência de imprensa, o porta-voz das Nações Unidas não soube dizer quando foi a última vez que um alto representante político da ONU visitou a Coreia do Norte.

Desde que o regime de Pyongyang começou o programa de testes nucleares e balísticos em 2006, tem sido objecto de muitas críticas por parte da ONU, que também castigou o país com a imposição de sanções económicas e políticas.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas reuniu-se na passada quarta-feira para discutir o novo desafio da Coreia do Norte, no mesmo dia em que o regime de Pyongyang lançou um novo míssil balístico. No próximo dia 15 tem programada nova reunião, desta vez a nível ministerial, para decidir novas medidas contra o país.