Reconhecimento e identidade, na 17ª edição do Fringe  

Apresenta-se com o tema “Caça ao Tesouro”, a 17º edição do Festival Fringe da Cidade de Macau. Organizada pelo Instituto Cultural, a iniciativa estende-se pelo território de 12 e 21 de Janeiro do próximo ano.

O cartaz integra 23 programas e 10 actividades de extensão, como workshops, palestras ou ainda acções de formação em crítica artística. Entre as propostas, figura “Jin-Tang”, que “leva o público a espreitar a anatomia mais íntima da experiência de vida de um indivíduo através da linguagem corporal e de instantâneos de imagens sintéticas”.

Já o espectáculo “Idiot – Syncrasy”, apresentado por Igor and Moreno do Reino Unido, “que acreditam poder mudar o mundo com uma actuação, usa movimentos rítmicos corporais e elementos comuns de duas danças étnicas para expressar um anseio pela mais pura natureza humana”. Em “O Meu Pai é Motorista de Autocarro”, produzido pela companhia local Dream Theater Association, “um motorista de autocarro aposentado leva o público numa viagem de duas horas por zonas de Macau que possivelmente já foram esquecidas”.

O espectáculo “Niyaro: Anseio pela Pátria”, “através de canto, dança e cerimónias rituais no espaço da Praia de Hac Sá, apela ao reconhecimento da identidade enraizada dentro de cada um”.

Já “‘Pode Dormir Aqui’, transforma as ruas em camas e convida a população a juntar-se num local misterioso (conhecido como lugar abandonado), quebrando assim as barreiras entre espaços públicos e privados”. Os bilhetes para o Festival Fringe estão disponíveis na Bilheteira Online de Macau.