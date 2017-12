Punidos mais de 260 mil funcionários chineses por violarem normas de frugalidade

Mais de 260 mil funcionários chineses foram punidos nos últimos cinco anos por violarem a “política de frugalidade” imposta pela liderança do país, informou esta terça-feira o órgão máximo anti-corrupção do Partido Comunista da China (PCC).

Até Outubro passado, as agências de inspecção do partido investigaram 193.200 casos envolvendo “extravagâncias” ou “estilos de trabalho indesejáveis”, informou a mesma fonte num comunicado citado pela imprensa chinesa.

O código de frugalidade do Partido Comunista Chinês foi publicado em 4 de Dezembro de 2012, logo após a ascensão de Xi Jinping a secretário-geral da organização.

A campanha condena explicitamente os quadros dirigentes que dão ou recebem presentes. Organizar extravagantes recepções, casamentos ou funerais com dinheiros públicos também passou a ser punido.

A “política de frugalidade” afectou sobretudo marcas e restaurante de luxo, com hotéis de cinco estrelas a tentar deliberadamente reduzir a sua classificação para quatro ou três estrelas, para não perderem hóspedes entre os funcionários do partido.

Entre os referidos casos, 29 envolveram altos quadros do regime, de acordo com o comunicado.

Sob a direcção de Xi Jinping, a República Popular da China lançou a mais ampla e longa campanha anti-corrupção de que há memória no país.

Mais de quatro centenas de altos quadros do partido e altas patentes do exército foram investigados pela Comissão Central de Inspecção e Disciplina do Partido Comunista Chinês, entre os quais 43 integravam o Comité Central do partido – os 200 membros mais poderosos do regime – e nove pertenciam ao próprio órgão anti-corrupção.

Os casos mais mediáticos envolveram a prisão do antigo chefe da Segurança Zhou Yongkang, um ex-presidente da Comissão Militar Central e o ex-director do Comité Central do Partido Comunista Chinês e adjunto do antigo presidente Hu Jintao.