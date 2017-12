Projecto de expansão do aeroporto será reajustado e deverá arrancar no início de 2018

O projecto de expansão do Aeroporto Internacional de Macau vai ser reajustado, revelou Simon Chan, presidente da Autoridade de Aviação Civil (AACM). A decisão foi anunciada ontem após opiniões manifestadas pelas autoridades de Pequim.

“Fizemos algumas análises detalhadas no relatório técnico com base nas opiniões dos funcionários do Governo Central. Estamos no processo de pesquisa e esperamos avançar com os ajustes no início do próximo ano”, referiu Simon Chan, em declarações publicadas na plataforma ‘Macau News’.

Questionado sobre o tipo de ajustamentos que serão necessários, Chan referiu que “como Macau está circundado de água, todos os reajustes terão impacto nas zonas costeiras, e será ainda onde iremos trabalhar”.

De acordo com relatórios feitos anteriormente, o projecto de expansão do Aeroporto de Macau deverá ser feito em três fases, custando aos cofres do Governo cerca de seis mil milhões de patacas. A primeira fase contemplará um aumento da capacidade de movimentação para sete milhões de passageiros até 2019, subindo esse número para 11 milhões na segunda fase, entre 2025 e 2037, enquanto que na terceira e última fase o número de passageiros de crescer para 15 milhões, entre 2033 e 2040.