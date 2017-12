Primeiro volume de colectânea sobre Silva Mendes apresentado hoje na Fundação Rui Cunha  

A Fundação Rui Cunha acolhe hoje o lançamento do primeiro volume de uma colectânea sobre Manuel da Silva Mendes intitulada “Manuel da Silva Mendes: Memória e Pensamento”. Na próxima semana, o mesmo espaço recebe o lançamento de uma outra obra, “Macau. Cinco Séculos de Divertimento”, de Cândido do Carmo Azevedo, e também uma exposição da pintora Arlinda Frota.

É hoje lançado na Fundação Rui Cunha, pelas 18h30, o primeiro volume de uma colectânea sobre Manuel da Silva Mendes, intitulada “Manuel da Silva Mendes: Memória e Pensamento”. A obra, publicada pela editora “Livros do Oriente” reúne três ensaios sobre esta figura histórica de Macau da autoria de António Aresta, Amadeu Gonçalves e Tiago Quadros, bem como textos de Silva Mendes sobre arte, filosofia, religião, cultura e as tradições chinesas, publicados tanto na imprensa, como em livro. Este primeiro volume, editado pela Livros do Oriente, será apresentado pelo historiador Jorge Morbey e as suas receitas de venda vão reverter a favor da Associação Amigos do Livro em Macau.

“Este primeiro volume pretende contribuir para um conhecimento rigoroso e tão completo quanto possível da vida e obra de Manuel da Silva Mendes – o exemplo de um português que conheceu, compreendeu e divulgou a cultura e as tradições chinesas de uma forma que, ainda hoje, se reveste de ineditismo”, indica um comunicado da Fundação Rui Cunha. Silva Mendes viveu em Macau entre 1901 e 1931, o ano da sua morte.

Na próxima segunda-feira, o mesmo espaço vai acolher o lançamento de um outro livro, intitulado “Macau. Cinco Séculos de Divertimento”. A obra, da autoria de Cândido do Carmo Azevedo, “trata-se de um trabalho de profunda investigação ao peculiar percurso do divertimento em Macau”: “Numa perspectiva simultaneamente histórica e antropológica, descreve o percurso lúdico em etapas, desde a chegada dos portugueses em Macau até meados do século XX”, indica um comunicado da Fundação Rui Cunha.

Dois dias depois, na galeria do mesmo espaço vai ser inaugurada a exposição “Um Olhar Atento” da pintora Arlinda Frota: “Viajante do mundo nas últimas quatro décadas, enquanto esposa de diplomata, foi no encontro de culturas e sensibilidades diferentes que foi formando o seu sentido estético, atenta à pluralidade das formas e à subtileza das diferenças”, indica o mesmo comunicado.

A artista estudou técnicas de pintura oriental e frequentou diversos workshops de cerâmica e pintura a óleo e acrílico. Arlinda Frota é membro da Sociedade Nacional de Belas Artes em Lisboa.