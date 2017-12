Com o objectivo de assinalar o 80º aniversário do Massacre de Nanjing, a Orquestra de Macau foi convidada pelo Centro de Jiangsu para os Espectáculos Artísticos para participar no espectáculo “Grande Ópera Original – Os Diários de John Rabe”. O espectáculo vai estrear no próximo dia 13 de Dezembro, na Ópera de Jiangsu. Aos 18 músicos convidados de Macau, irão juntar-se artistas da China, do Reino Unido, dos Estados Unidos da América, da Alemanha e da Austrália

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...