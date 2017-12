Macau vai ter plano director em 2019, assegura Raimundo do Rosário

O plano director de Macau vai começar a ser elaborado em 2018 para concluir em 2019, disse ontem o secretário para os Transportes e Obras Públicas, descrevendo-o como “muito importante” para o desenvolvimento urbano e das áreas marítimas.

“Espero que até 2019 possamos concluir o plano director, porque este plano director tem a ver com os 85 quilómetros quadrados de áreas marítimas, e isto é muito importante”, afirmou Raimundo do Rosário, durante a sessão de perguntas e respostas dos deputados.

Macau tem desde Dezembro de 2015 um total de 85 quilómetros quadrados de áreas marítimas sob a sua jurisdição, na sequência da aprovação pelo Conselho de Estado da China de um novo mapa da divisão administrativa do território.

Já durante o discurso de apresentação das Linhas de Acção Governativa para a sua área de actuação, Raimundo do Rosário tinha falado “no compromisso de construir bases sólidas para um desenvolvimento urbano sustentável”.

“Neste sentido, será adjudicada, no próximo ano, a elaboração do plano director para se avançar com os respectivos trabalhos e será promovido o planeamento pormenorizado da Zona A [dos novos aterros]”, disse.

Em Junho, o Governo anunciou que a zona A dos novos aterros de Macau, a maior das cinco áreas conquistadas ao mar e onde está prevista a construção de cerca de 28 mil frações de habitação pública e outras 4 mil para o sector privado, vai estar terminada no final deste ano, “em paralelo” com a inauguração da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau.

O futuro Hospital das Ilhas, uma das duas grandes obras públicas em construção em Macau, a par do metro ligeiro, também deu o mote para questões ao governante.

Raimundo do Rosário disse que no caso do Hospital das Ilhas, ao contrário do que é habitual, não são as Obras Públicas a fazer os planos de conceção, pelo que o lançamento do concurso está dependente destes: “Em relação ao hospital e aos edifícios complementares ainda não temos os planos de concepção. Se não temos os planos de concepção, como vamos abrir o concurso público? E é por isso que eu não posso dizer quando nem quanto custa, se eu nem tenho plano de concepção”, sublinhou o secretário para os Transportes e Obras Públicas.

Raimundo do Rosário deu também o exemplo do edifício das doenças infectocontagiosas, indicando que enfrenta o mesmo problema: “Agora estamos a demolir o edifício – em Janeiro finalizamos a demolição – mas, actualmente, não temos um plano de concepção para abrir o concurso”.