Macau posiciona-se em 19º lugar em estudo internacional de leitura  

Num total de meia centena de países e regiões, Macau garantiu a 19.a posição no Estudo Internacional de Leitura e Literacia. O ranking é liderado pela Rússia, à qual se seguiu, em segundo e terceiro lugar, respectivamente, Singapura e a vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong.

Os resultados do Estudo Internacional de Leitura e Literacia (PIRLS), conduzido entre Março e Junho do ano passado, foram ontem apresentados e revelam que Macau se posicionou no 19º lugar por entre os cinquenta países e regiões avaliados. Os testes foram conduzidos em 57 escolas do território, das quais apenas duas escolheram conduzir a avaliação em língua portuguesa. Mais de quatro mil alunos do quarto ano de escolaridade da Região Administrativa Especial de Macau foram avaliados, alcançando uma pontuação de 546 pontos. O ranking é liderado pela Rússia, com 581 pontos, ainda que seguida de perto por Singapura e por Hong Kong.

Apesar de o estudo conduzido pela Faculdade de Educação da Universidade de Hong Kong ter revelado que “o nível de literacia dos estudantes do 4º ano do ensino primário se posicionou acima da pontuação média internacional”, as conclusões da iniciativa indicam também que “existe ainda espaço para melhoria em termos do envolvimento dos alunos nas aulas e do seu interesse e confiança na leitura”.

“Adicionalmente, embora muita da pesquisa internacional tenha demonstrado que a capacidade de leitura das raparigas é, geralmente, melhor que a dos rapazes, a pesquisa do PIRLS 2016 não identificou diferenças significativas na capacidade de leitura entre rapazes e raparigas do 4º ano do ensino primário em Macau. De facto, a média da capacidade de leitura dos rapazes e raparigas revelou-se muito similar, sugerindo que a leitura possui um desenvolvimento equilibrado entre os dois géneros”, indica o mesmo relatório ontem apresentado por Tse Shek Kam, professor da Faculdade de Educação da Universidade de Hong Kong.

À semelhança da categoria de resolução colaborativa de problemas avaliada no Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), os resultados ontem divulgados revelaram também uma correlação positiva entre o envolvimento dos pais e a avaliação dos seus filhos. Porém, indicou Tse Shek Kam, “apenas 11 por cento das famílias de Macau possuem recursos substanciais de leitura em casa”. “Por outras palavras, o número de livros e a disponibilidade de aparelhos de leitura electrónicos em casa revelaram-se todos abaixo da média internacional. Apesar da média de rendimentos das famílias de Macau ter um nível moderado, os recursos educativos para os alunos em casa são escassos e deverão ser melhorados”, avisa o responsável.

O mesmo documento indica ainda que, apesar de 90 por cento dos pais de Macau afirmarem que possuem hábitos de leitura, semanalmente lêem pouco em casa e revelam pouco interesse na leitura. Em relação ao tempo investido em explicações, o relatório revelou que quanto mais tempo os alunos despendem nestes centros, “pior se torna a sua capacidade de leitura”.

O PIRLS é organizado a cada cinco anos pela Associação Internacional para a Avaliação dos Resultados Educativos com o objectivo de medir a proficiência em leitura das crianças do 4º ano do ensino primário.