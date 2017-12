Macau e Hong Kong assinam acordo tendo em vista o desenvolvimento da cooperação judicial

As Regiões Administrativas Especiais de Macau e de Hong Kong assinaram ontem um acordo sobre os pedidos mútuos de citação ou notificação de actos judiciais em matéria civil e comercial, sendo o terceiro documento firmado entre as duas regiões administrativas especiais no âmbito da cooperação judiciária. Em representação do Governo da RAEM, a Secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, explicou que o acordo vai ajudar nas acções judiciais entre as duas regiões.

Segundo uma nota do Executivo, o acordo refere que “uma parte pode delegar à outra a responsabilidade de citar ou notificar sobre actos judiciais”, dependendo da região onde residem os visados. Os actos judiciais incluem, entre outros, decisões do tribunal, determinação judicial, citação e notificação. Sónia Chan acredita que, quando entrar em vigor, o acordo “poderá beneficiar o desenvolvimento das acções judiciais”. A data de entrada em vigor do acordo não foi, no entanto, anunciada, dependendo “do andamento dos procedimentos internos dos dois governos”.

Relativamente à cooperação judiciária em matéria penal entre Macau e Hong Kong, Sónia Chan indicou que é necessário primeiro atingir-se um consenso entre a República Popular da China e as Regiões Administrativas Especiais no que respeita ao princípio da cooperação judiciária, estando o processo em fase de negociações.

A governante foi ainda questionada sobre a suspensão do mandato de Sulu Sou, mas preferiu não comentar, referindo apenas que é um trabalho feito de acordo com as atribuições da Assembleia Legislativa.