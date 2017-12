Livro de memórias do imperador Hirohito vai a leilão em Nova Iorque

Um livro de memórias do imperador japonês Hirohito, que inclui as suas recordações da Segunda Guerra Mundial, vai ser leiloado, hoje, pela Bonhams em Nova Iorque.

Prevê-se que o livro seja arrematado por entre 100 mi e 150 mil dólares. O documento, composto por 173 páginas, foi ditado pelo imperador japonês Hirohito a uma série de ajudantes pouco depois do final da Guerra do Pacífico. Foi criado a pedido do general Douglas MacArthur, cuja administração controlava à época o Japão.

O livro de memórias, também conhecido como o monólogo imperial, cobre uma série de eventos, desde o assassínio do barão da droga manchu Zhang Zuolin, em 1928, até à transmissão da rendição do imperador, gravada em 14 de Agosto de 1945.

O conteúdo do documento causou sensação quando foi publicado pela primeira vez em 1990, pouco depois da morte do imperador.