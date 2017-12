“Junkets” vão continuar sem licenças de jogo, assegura Paulo Martins Chan  

Paulo Martins Chan garantiu esta segunda-feira que o Governo não tem quaisquer planos para atribuir licenças de exploração de jogos de fortuna e de azar às empresas de promoção de jogo que operam no território. A garantia foi dada pelo responsável pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos à margem do seminário que anteontem discutiu, na Universidade de Macau, o futuro da indústria do jogo na RAEM.

Em declarações à imprensa, Paulo Martins Chan adiantou que para o Governo, as empresas de promoção de jogo não são consideradas como entidades independentes, mas sim como colaboradores da concessionário de jogo para quem angariam grandes apostadores: “ Nós, na qualidade de entidade reguladora, não olhamos para eles de forma independente”, explicou Martins Chan, citado pelo portal especializado GGR Asia. “Vamos, ainda assim, procurar perceber se devem ser adoptadas outras considerações sobre esta matéria”, rematou o director dos serviços de Inspecção e Coordenação de Jogos.

As licenças de jogo das seis concessionárias e subconcessionárias de jogo expiram entre 2010 e 2022. A MGM e a Sociedade de Jogos de Macau são as primeiras empresas a ver terminar as licenças. Dois anos depois, os alvarás das quatro restantes concessionárias ficam também sem validade.

O consenso geral entre os analistas é que as o Governo deverá avançar para a renovação das licenças sem que nenhuma das actuais concessionárias se veja obrigada a interromper as operações. Antes de emitir novas licenças, a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogo deve proceder, ainda assim, a uma análise profunda de todos os aspectos do mercado, exigindo muito provavelmente uma maior transparência por parte da indústria.

Na apresentação das Linhas de Acção Governativa, o chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, revelou que o Executivo vai tornar mandatória a instalação de novos sistemas tecnológicos que possam permitir uma melhor monitorização das actividades das concessionárias.