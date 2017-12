Jogo: Estudos em curso para averiguar desenvolvimento da indústria dos casinos  

O Conselho para o Desenvolvimento Económico esteve ontem reunido para abordar o futuro e definir quais as políticas que poderão vir a ser implementadas. O sector do jogo mereceu particular destaque devido à proximidade do fim dos prazos dos actuais contratos de concessão. Fong Ka Chio, chefe da secção para o Estudo das Políticas de Diversificação Adequada da Economia, anunciou a realização de dois estudos para avaliar o impacto do sector do jogo na economia ao longo da próxima década, bem como o desenvolvimento sustentável “para dar resposta à competição regional”.

Pedro André Santos

Ainda faltam dois anos para o início do fim do prazo dos primeiros contratos de concessão das operadoras de jogo, mas o assunto esteve na mira dos deputados durante a apresentação das Linhas sectoriais de Acção Governativa na tutela da Economia.

O tema mereceu também destaque na reunião plenária do Conselho para o Desenvolvimento Económico, que ontem se realizou e em foi anunciada a realização de dois estudos para analisar a “envergadura adequada para o desenvolvimento adequado do sector económico de Macau e também do sector do jogo”, segundo Fong Ka Chio.

No final da reunião, o chefe da secção para o Estudo das Políticas de Diversificação Adequada da Economia do Conselho para o Desenvolvimento Económico adiantou ainda que os estudos serão realizados pela Universidade de Macau, em relação às políticas locais, enquanto que uma outra entidade, ainda desconhecida, irá focar-se num ponto de vista mais regional.

“Tivemos dois projectos de consultadoria. Um tem a ver com o desenvolvimento económico e com a perspectiva social para averiguar a dimensão da indústria do jogo entre 2020 até 2030. O segundo projecto tem a ver com o desenvolvimento sustentável, bem como com a competição a nível da região do Sudeste Asiático”, disse o responsável em declarações ao PONTO FINAL.

Segundo explicou, o primeiro estudo tem como objectivo “perceber qual será o tamanho adequado da indústria do jogo em termos de impacto social e económico”, enquanto que o segundo “pretende saber qual será o tamanho adequado da indústria do jogo para dar resposta à competição regional, bem como ao desenvolvimento saudável da indústria”. O responsável acrescentou ainda que o início do estudo não tem ainda uma data específica, apontando, no entanto, a sua conclusão “até ao final do terceiro trimestre de 2018”.

Questionado por este jornal sobre a possibilidade de poderem entrar mais operadoras em jogo no futuro, Fong Ka Chio disse que é algo que está “em aberto”, mas que tudo depende dos resultados do estudo: “Precisamos de compreender o tamanho real de Macau. Outra consideração tem a ver com perceber qual será o tamanho ideal da indústria do jogo para ajudar Macau a atingir o objectivo de se tornar um centro mundial de turismo e lazer, que é o seu grande intuito. Mesmo havendo seis operadoras isso não significa que existam só seis casinos”, salientou.

Davis Fong Ka Chio reconhece que a população está “muito atenta” em relação à licença das operadoras de jogo, considerando que os dois estudos irão ser fulcrais nesse sentido: “Este é um trabalho muito importante para garantir o desenvolvimento económico de Macau, e quanto tivermos os resultados podemos ajudar o Governo a definir as políticas para definir os critérios para o concurso público das licenças de jogo”, sublinhou o chefe da secção para o Estudo das Políticas de Diversificação Adequada da Economia.