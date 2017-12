João Afonso quer vencer duas vezes no Grande Prémio de Kart

A edição deste ano do Grande Prémio Internacional de Kart arranca já amanhã e junta mais de 120 pilotos no Kartódromo de Coloane. Em declarações ao PONTO FINAL, o piloto português de Macau, João Afonso, mostra ambição e vontade de voltar a triunfar nas duas provas em que vai competir.

Pedro André Santos

Os entusiastas dos desportos motorizados – e dos karts em particular – vão ter um fim-de-semana preenchido com a realização de mais uma edição do Grande Prémio Internacional de Kart, que traz à RAEM mais de 120 pilotos oriundos de 14 países e regiões diferentes.

Entre os participantes estará, uma vez mais, João Afonso, piloto português de Macau que irá competir no Campeonato Asiático Open de Karting e na ‘KZ Macau Cup’, duas provas que já conquistou no passado. Questionado pelo PONTO FINAL se iria procurar repetir a façanha, João Afonso disse que iria tentar o possível e o impossível, mantendo a expectativa “de ser campeão”.

Para além de conhecer muito bem o circuito, o piloto português tem ainda a vantagem de se apresentar no Kartódromo de Coloane com alguma “rodagem”, já que disputou ao longo da temporada o campeonato asiático: “Já fiz corridas nas Filipinas este ano e conheço praticamente os concorrentes todos, porque corro com eles há dois anos”, rematou.

Instado a comentar a situação actual no território no que concerne à modalidade e aos escalões de formação do automobilismo local, João Afonso recorda que chegou a ajudar o Instituto do Desporto a dar aulas de karting nas actividades de férias, pedindo mais esforços às entidades competentes em prol deste desporto: “Acho que a promoção deve ser feita com mais intensidade, tentar divulgar mais junto dos pais das crianças e juntar mais jovens para participar nesta actividade desportiva. No próximo ano ainda se poderá fazer mais promoção e divulgação para ver se os miúdos começam a conhecer o desporto motorizado e entusiasmarem-se para participar”, defende.

Em termos de participantes, o piloto português acredita que “temos entre 10 a 15 a começar”, um número que ainda é escasso tendo em conta a tradição de Macau nos desportos motorizados, nomeadamente com a organização do Grande Prémio: “[O karting] é uma escola onde podem começar e depois tornarem-se bons pilotos para elevar o nome de Macau e fazer corridas também fora do território, mostrando ao mundo que também temos bons pilotos aqui”, apontou.

Ao contrário do que sucede com outras modalidades desportivas, cujos dirigentes se queixam sobre a falta de infra-estruturas de qualidade, o karting tem uma pista que oferece todas as condições para a organização de grandes eventos: “Já tive a oportunidade de correr fora de Macau, como nas Filipinas, Tailândia, Malásia, Indonésia, e também na Europa e na China, mas para mim o circuito de Macau é o melhor circuito da Ásia. É um bom sinal, o Governo esforçou-se bastante e temos todas as condições para ter corridas de nível mundial”, considera João Afonso.

No entanto, para os jovens conseguirem progredir é preciso também haver mais incentivos para disputarem outros circuitos: “Temos bons pilotos, o problema é que os pilotos de Macau não têm muita experiência em competições asiáticas. Devem correr não só em Macau, mas também fora, porque com novos circuitos e concorrentes podemos aprender mais, ganhar mais experiência e subir na categoria. Ainda estamos um pouco abaixo [em termos de qualidade], os pilotos de outros países fazem muitas competições fora dos respectivos países e os pilotos de Macau também deveriam fazer isso”, concluiu.