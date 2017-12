IPM acolhe seminário e exposição sobre formação de quadros qualificados  

A Comissão de Desenvolvimento de Talentos vai organizar, a 11 de Dezembro, no Auditório do Instituto Politécnico de Macau (IPM), o “Seminário e a Exposição do resultado faseado do desenvolvimento da formação de talentos”. A iniciativa, escreve a Comissão de Desenvolvimento de Talentos em comunicado, tem como propósito que “os diversos sectores da sociedade conheçam melhor, de uma forma geral, os trabalhos e os resultados das fases da formação de talentos de Macau”. A cerimónia de inauguração conta com a participação de quatro personalidades, incluindo o maestro local Lio Kuokman, que vão “partilhar a experiência de terem aceitado o apoio do Governo para a sua formação e a experiência dos esforços para se tornarem talentos”.

No seminário, os restantes participantes vão transmitir a sua opinião sobre o “Plano de Acção Quinquenal do Programa de Formação de Quadros Qualificados a Médio e Longo Prazo em Macau”, e ainda sobre as estratégias do regresso de talentos, o mecanismo de colaboração na formação de quadros qualificadas das instituições locais ou a criação de oportunidades de ascensão profissional. Presente, estará um representante do Gabinete do Grupo de Liderança dos Trabalhos dos Talentos da Cidade de Pequim. Na mesma ocasião será apresentada uma exposição com trabalhos resultantes da formação de talentos desenvolvida pelo Executivo nos últimos anos.