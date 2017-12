Importação de trabalhadores não-residentes “é indispensável”  

A contratação de trabalhadores não-residentes (TNR) tem sido um tema recorrente no âmbito do debate político no território e a questão voltou a estar em destaque com a apresentação das Linhas de Acção Governativa, depois de vários deputados terem exigido ao Executivo um controlo mais apertado de mão-de-obra estrangeira.

O tema foi também abordado numa reunião plenária do Conselho para o Desenvolvimento Económico, que decorreu esta terça-feira. No final, o deputado Kou Hoi In, também chefe de secção para o Estudo das Políticas de Recursos Humanos no âmbito do organismo, considerou que a importação de TNR “é indispensável”, sobretudo no que diz respeito à mão-de-obra qualificada: “Há diferentes opiniões, mas temos que olhar para situações reais. A forma do funcionamento da economia e o desenvolvimento de Macau exigem mão-de-obra e há falta de mão-de-obra. Se no futuro tivermos indústrias emergentes ainda vamos precisar de mais, por um lado para formação de talentos, e por outro para dar resposta ao seu funcionamento diário”, referiu Kou Hoi In.

Em declarações aos jornalistas no final da reunião plenária do Conselho para o Desenvolvimento Económico, o responsável adiantou ainda que a importação de trabalhadores não residentes será realizada “de forma adequada” para colmatar a falta do mercado laboral, bem como “dar resposta às necessidades do desenvolvimento económico e do turismo”. Porém, o chefe de secção para o Estudo das Políticas de Recursos Humanos salienta que, actualmente, o Chefe do Executivo “está a controlar bem e a tentar diminuir sempre o número de TNR”.

Kou Hoi In indicou ainda que irá ser feito um estudo igualmente sobre questões relacionadas com vistos comerciais, lembrando que há pessoas que vêm a Macau “para fazer negócios” mas que não têm intenções de residir no território: “Temos que ter medidas de facilitação para ajudar essas pessoas a conhecer mais Macau. (…) Todas as opiniões apresentadas na reunião creio que vão ser estudadas e facultadas para entidades competentes para fazer um estudo”, concluiu.

P.A.S.