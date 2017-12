Governo vai abrir novos pontos para paragem de autocarros nas imediações das Portas do Cerco  

“A situação é caótica e um pouco complicada” foi uma das respostas do Governo quando interrogado pelos deputados sobre as obras de melhoria do Terminal de Autocarros das Portas do Cerco, durante a sessão de perguntas e respostas sobre as Linhas de Acção Governativa para o próximo ano. O Governo diz que o concurso público vai ser “feito de forma acelerada”.

Joana Figueira

O plano do Governo sobre as obras de melhoramento do Terminal de Autocarros das Portas do Cerco foi uma das questões mais recorrentes no primeiro dia do debate das Linhas de Acção Governativa para 2018 (LAG) relativa à tutela dos Transportes e Obras Públicas, liderada por Raimundo do Rosário.

“A situação não está muito boa”, reconheceu o secretário para os Transportes e Obras Públicas, apontando que ainda devem ser ouvidos os pareceres dos serviços públicos para ser desenhado o plano que vai a concurso público. No primeiro dia de apresentação das LAG, o Chefe do Executivo afirmou que a abertura do concurso deverá ocorrer antes do Ano Novo Chinês.

“Antes da passagem do tufão Hato já começámos a realizar este projecto, portanto já tomámos várias medidas. Encurtamos o prazo para os serviços emitirem opiniões e, portanto, também acelerar o processo de concurso público. Nas obras preliminares só efectuámos obras de sistema eléctrico e assegurámos os recursos básicos. Na segunda fase já adjudicamos as obras e os prazos são muito curtos, de 120 dias. Na terceira fase vamos fazer um concurso público de forma acelerada”, disse um dos membros do Governo que ladeava Raimundo do Rosário.

Ng Kuok Cheong, o primeiro deputado a intervir na sessão de perguntas e respostas que decorreu ontem na Assembleia Legislativa (AL), começou por questionar o resultado das obras: “Se calhar depois das obras pode ser ainda pior. O que a população espera é uma melhoria, não só do terminal mas também do ambiente daquela zona. Há necessidade de aproveitar as outras áreas nos arredores a fim de conseguir o objectivo. Inclusivamente melhorar a situação de trânsito”, declarou.

A situação do trânsito foi também abordada por Kou Hoi In: “Não vejo qualquer planeamento de trânsito nesta zona. Agora a situação de trânsito nas Portas do Cerco é muito confusa. Queria saber quais são os planos do governo para aliviar a pressão rodoviária.”

A deputada Ella Lei também defendeu que “é preciso aliviar a pressão do terminal de autocarros”. Raimundo do Rosário afirmou que “a situação não está muito boa. Mas vamos abrir novas zonas nas Portas do Cerco para a circulação”: “Se calhar as obras não vão dar um melhoramento profundo porque a área mantém-se igual”, disse ainda o secretário para os Transportes e Obras Públicas, acrescentando que “depois das obras o terminal vai ser mais bonito só que a área é igual”.

Lam Hin San defendeu, na resposta, que “a situação é caótica e um pouco complicada”. O director da Direcção dos Serviços para os Assuntos do Tráfego (DSAT) indicou que a prioridade é “resolver as situações mais urgentes”.

Raimundo do Rosário lembrou que “quando o terminal subterrâneo entrou em funcionamento a sua área não foi alterada mas as necessidades dos cidadãos mudaram”.

Os itinerários dos autocarros públicos incluem a passagem de 24 carreiras no local, sendo que o percurso de algumas carreiras rápidas foi desviado para as imediações da zona das Portas do Cerco. O Terminal Rodoviário das Portas do Cerco está actualmente encerrado devido ao impacto do tufão Hato.

A deputada Chan Hong salientou que o Governo quer acelerar os procedimentos das obras “mas no entanto vai necessitar de mais um ano”: “Em Setembro dialogámos com a DSAT e interpelei a DSAT para que um terreno não utilizado fosse utilizado para a paragem de autocarro”, referiu.