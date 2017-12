Governo tem 80 por cento dos casos de terrenos recuperados em tribunal  

Oitenta por cento dos terrenos recuperados pelo Governo deram origem a contenciosos jurídicos, que estão ainda a ser avaliados pelos tribunais, avançou ontem Raimundo do Rosário. “Estamos a seguir a nossa calendarização para despejar os concessionários. Em Pac On já tenho um terreno – um armazém – e no Porto Exterior estamos a fazer uma concepção e depois as finanças vão decidir o que vai ser instalado lá”, afirmou o secretário dos Transportes e Obras Públicas, durante a sessão de debate das Linhas de Acção Governativa.

De acordo com o relatório do Governo, até 30 de Setembro, a situação das concessões de terrenos sujeitas à declaração de caducidade revelava 24 despachos por incumprimento contratual e 33 despachos por impossibilidade de renovação de concessões provisórias. J.F