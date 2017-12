Governo considera tarifas gratuitas para idosos e estudantes  

O secretário para os Transportes e Obras Públicas disse ontem que as tarifas dos autocarros públicos podem vir a ser gratuitas para idosos, portadores de deficiência e estudantes. As tarifas poderão ser também diferenciadas para trabalhadores não residentes. Raimundo do Rosário falava na sessão de perguntas e respostas das Linhas de Acção Governativa para 2018 (LAG) quando referiu que “houve sugestões” neste sentido e foi questionado sobre o montante pago pelo Governo às empresas de autocarros e o valor das tarifas.

“Poderemos avançar com outra tarifa ou até ser gratuita para os idosos e para os estudantes, para facilitar a sua vida. Ao Sábado, Domingo, feriados e férias pagam a tarifa normal porque não têm aulas. Os trabalhadores não residentes podem pagar mais uma pataca”, disse Raimundo do Rosário. No início do mês de Outubro, o dirigente anunciou a proposta de um passe de autocarros com custos diferentes para residentes e não residentes do território, entregue ao Conselho Consultivo do Trânsito e em fase de auscultação.

“Os estudantes têm muitas actividades extra-curriculares que não são de Segunda-feira a Sexta-feira. A vossa equipa vai ter que pensar melhor sobre isso. Por outro lado, os idosos vão levar os netos à escola. Isso é muito normal, e os estudantes de Macau que estudam no Interior da China, em especial os universitários, desde que sejam residentes de Macau, actualmente por questões jurídicas eles não têm esses benefícios. Não sei se é possível alterar um artigo desse diploma para que esses alunos tenham benefícios nas tarifas”, declarou a deputada Chan Hong.

Raimundo do Rosário esclareceu que ainda não foi tomada uma decisão final: “Gostaria de salientar que o que tenho agora não é uma decisão. Ainda podemos discutir e a Assembleia Legislativa já aprovou o debate sobre as tarifas de autocarros e, portanto, ainda podemos discutir sobre os jovens, idosos, etc.”, disse.

Já Au Kam San considera que com o aumento das tarifas “o Governo vai ter mais despesas do que tem agora” e que “a população vai acusar que houve um conluio entre o Governo e as empresas”. Leong Sun Iok quis saber sobre “a primazia do transporte colectivo que foi avançada” anteriormente e salientou que as tarifas actuais servem para “incentivar a utilização de transportes públicos”: “Estou na fase de negociação com as companhias [de autocarros], daí que não devo avançar com as nossas ideias”, declarou Rosário, quando questionado por Wong Kit Cheng sobre a renovação das licenças, um processo que deverá decorrer em 2019. J.F.