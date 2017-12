Filmagens para videoclip de cantopop decorreram no Studio City  

O Studio City recebeu, durante três dias, as filmagens do videoclip “All, Hands up and Dance”, dos artistas de cantopop Joey Yung e Twins naquela que foi a sua primeira colaboração musical. O vídeo musical, cujo lançamento está previsto para Janeiro de 2018, começa com os três intérpretes a adormecer e a atravessa um “túnel espacial” que os leva até ao empreendimento Studio City.

“É emocionante finalmente termos tido a oportunidade de nos juntarmos para a nossa primeira colaboração musical ao fim de 20 anos. Estes três dias que passamos em filmagens no Studio City foram uma experiência incrível e levaram-nos até alguns dos tempos fantásticos e memórias queridas que partilhamos ao longo dos anos. Esta música é um tributo aos nossos 20 anos de amizade”, disse Joey Chung, citado num comunicado do Studio City.

Já Gillian Chung disse que o “momento mais memorável” foi a cena que filmaram na discoteca Pacha: “Parecia mesmo que estávamos a celebrar uma verdadeira festa”, acrescentou Charlene Choi.