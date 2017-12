Empresa que vai explorar metro ligeiro vai ter “prejuízo certo”, sustenta Rosário

O secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, disse ontem na Assembleia Legislativa que a empresa que vai explorar o metro ligeiro vai ser exclusivamente de capitais públicos porque vai ter “prejuízo certo”.

Raimundo do Rosário, que iniciou ontem a sessão de apresentação das políticas da sua tutela para 2018, disse no seu discurso que no “próximo ano será criada a empresa que explorará o metro ligeiro”.

“Nenhuma empresa privada vai meter dinheiro nesta empresa porque é prejuízo certo. Só temos estações de metro. Não podemos conseguir outros rendimentos e por isso tenho a certeza que esta empresa é de capitais públicos”, afirmou já na fase do debate, em resposta a uma questão dos deputados.

A afirmação do secretário com a tutela dos Transportes surge depois de na semana passada a presidente da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Terras e Concessões Públicas, Ella Lei, ter criticado a ausência de espaço para zonas de restauração nas estações, afirmando que isso abria caminho a que o metro ligeiro de Macau seja uma empresa deficitária.

“Não há solução. Inicialmente havia a intenção de criar um centro comercial, mas não há espaço e existem limitações devido à altura dos edifícios. Não existe espaço para cafés, lojas ou restaurantes”, disse então Ella Lei.

O metro constitui uma das principais obras públicas desde a transferência do exercício de soberania de Portugal para a China, em 1999, sendo descrito no recém-apresentado Plano Geral de Desenvolvimento da Indústria do Turismo de Macau, como a “espinha dorsal” para melhorar o trânsito.

Prometido há vários anos, o metro ligeiro, que sofreu uma série de atrasos e derrapagens orçamentais, divide-se entre a linha da Taipa e a da península de Macau. Segundo as previsões oficiais, a primeira deve estar concluída em 2019, mas a segunda ainda não tem data.

Ontem, Raimundo do Rosário referiu também que em 2018 “serão iniciadas as obras para a ligação entre a linha da ilha da Taipa e a linha de Seac Pai Van (em Coloane)”.