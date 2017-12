Economia digital representa quase um terço do PIB chinês  

Os números foram ontem avançados em Wenzhou, no âmbito da Conferência Mundial sobre Internet. No ano passado, a economia digital gerou receitas na ordem dos 22,58 biliões de yuan. O montante equivale a 30,3 por cento de toda a riqueza gerada pela China em 2016.

A economia digital representa quase um terço do total do Produto Interno Bruto da República Popular da China, de acordo com um relatório publicado esta , durante uma conferência em que o Governo Central voltou a defender o direito de censurar a sua Internet.

De acordo com o estudo feito pela Academia Chinesa de Estudos do Ciberespaço, a economia digital do Continente atingiu 22,58 biliões de yuan (2,8 biliões de euros), em 2016, montante equivalente a 30,3 por cento do Produto Interno Bruto do país.

Só nos Estados Unidos da América o digital ocupa uma proporção maior no conjunto da economia, de acordo com os autores do relatório, citado pela imprensa do Continente.

A economia digital registou nos últimos anos um ‘boom’ na República Popular da China, com cada vez mais chineses a recorrerem unicamente a carteiras ‘online’ para chamar um táxi, pagar a conta no restaurante ou até as despesas na farmácia.

Só o comércio electrónico chinês cresceu 26,2 por cento, em 2016, em termos homólogos, para 752 mil milhões de dólares, um valor equivalente a quase quatro vezes o Produto Interno Bruto português.

O número de internautas no país atingiu este ano 751 milhões – quase um quinto do total de utilizadores da Internet do mundo, de acordo com a agência noticiosa oficial Xinhua. A República Popular da China é o país mais populoso do planeta, com cerca de 1.375 milhões de habitantes.

Pequim tem, no entanto, aumentado a censura sobre o ciberespaço, através do “Grande Firewall da China”, um mecanismo que censura ‘sites’ como o Facebook, Youtube e Google ou ferramentas como o Dropbox e o WeTransfer.

As versões electrónicas de vários órgãos de comunicação estrangeiros também estão bloqueadas no país, enquanto comentários nas redes e espaços de discussão ‘online’ são sujeitos a controlo das autoridades.

Durante a quarta edição da Conferência Mundial sobre Internet, que decorreu até ontem na cidade de Wuzhen, costa leste da China, o país voltou a defender a noção de soberania do ciberespaço e a defender “ordem e segurança” na Internet.

“A República Popular da China está contente por trabalhar com a comunidade internacional para definir regras internacionais mais equilibradas [para a Internet] e que melhor reflectem os interesses de todas as partes”, afirmou Wang Huning, estrategista-chave do regime chinês e membro do Comité Permanente do Politburo do Partido Comunista Chinês (PCC), a cúpula do poder no país.

Os directores executivos da Apple e Google, Tim Cook e Sundar Pichai, respectivamente, participaram na conferência.