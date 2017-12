Dois adeptos do Basileia detidos em Lisboa  

Dois adeptos do clube suíço Basileia foram detidos e 10 identificados ontem de madrugada após terem provocado vários distúrbios na zona do Cais do Sodré, em Lisboa, disse à agência Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

A mesma fonte adiantou que os dois adeptos foram detidos por agressões a agentes da PSP.

Segundo a PSP, os desacatos correram por volta da 01:40 na zona do Cais do Sodré, tendo os adeptos do Basileia, que ontem defrontou o Benfica, vandalizado também algumas viaturas.

Outra fonte da Polícia de Segurança Pública disse também à Lusa que se tratou de uma desordem pública com arremesso de cadeiras e garrafas, tendo algumas das agressões começado dentro dos bares.