Cooperação Macau-Fujian impulsionada com a assinatura de dois acordos  

Teve lugar na segunda-feira, em Fuzhou, a 2ª Reunião de Cooperação Fujian-Macau, entre o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, e o vice-governador da Província de Fujian, Li Dejin. Do encontro resultou a celebração de dois acordos: o “Acordo para Aprofundamento da Cooperação Económica e Comercial entre Fujian e Macau” e “o Acordo de Intercâmbio e de Cooperação na Área da Educação entre o Departamento da Educação do Governo Popular da Província de Fujian, a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) do Governo da Região Administrativa Especial de Macau e o Gabinete de Apoio ao Ensino Superior do Goverono da Região Administrativa Especial de Macau”.

Na reunião, Lionel Leong propôs ainda o “aprofundamento da parceria entre Fujian e Macau nas áreas de convenções e exposições, economia e comércio, turismo, finanças, medicina tradicional chinesa, comércio electrónico, entre outras”, de modo a fomentar, “em conjunto, a reconversão e valorização industrial sob forma de complementaridade e benefícios mútuos”.