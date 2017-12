Chui Sai On apresenta prioridades em Pequim na próxima semana

O chefe do Executivo desloca-se na próxima semana a Pequim para apresentar o relatório sobre os trabalhos desenvolvidos ao longo deste ano e as prioridades governativas para 2018, foi ontem anunciado.

Durante a estada, de 13 a 16 de Dezembro, Chui Sai On vai reunir-se com dirigentes do Governo central, de acordo com um comunicado oficial.

A comitiva integra a chefe de Gabinete do chefe do executivo, O Lam, o director do Gabinete de Comunicação Social, Victor Chan, a coordenadora do Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Exteriores, Lei Iut Mui, entre outros.

Antes, na próxima segunda-feira, Chui Sai On vai liderar uma delegação oficial do Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) que participa, em Cantão (sul da China), na Conferência de Cooperação Conjunta Guangdong-Macau, indicou outro comunicado.