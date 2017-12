A escala ínfima do desenho e um desdobrar de significados, no regresso de “Mini Game”  

A exposição “Mini Game” regressa esta quinta-feira à Galeria MMM, na Barra, com 250 desenhos em pequena escala. Sob o tema “Dicionário”, a mostra – com curadoria de Leon Chan – reúne trabalhos de 19 artistas mas também de criadores de linguagens tão diversas como a arquitectura ou a poesia. O mentor do projecto, Filipe das Dores, integra a mostra com um conjunto de vinte trabalhos, entre esboços de futuras telas a desenhos que tocam a banalidade do quotidiano, como uma barata ou um livro da Renascença que o acompanha desde sempre.

Sílvia Gonçalves

Pequenos monstrinhos, duas mulheres que devoram uma fatia imensa de melancia, um livro aberto onde repousam os prodígios da Renascença, a imagem pueril de um embrulho de Natal, um cartoon. Uma infinidade de desenhos, em pequeníssima escala, volta a preencher as salas da Galeria MMM, naquela que é a segunda edição da exposição “Mini Game”, este ano com curadoria de Leon Chan e a participação de 19 artistas e de criadores exteriores à dimensão artística. Entre eles, um dos mentores do projecto iniciado em 2016, Filipe das Dores, que descreve o tema da mostra – “Dicionário” – como uma tentativa de colocar sobre cada trabalho um significado próximo de quem o desvenda.

“O tema é ‘Dicionário’, porque o curador queria encontrar o sentido dos quadros, os nossos sentidos. Cada um de nós encontrou o seu tema, cada imagem tem o seu significado. O curador queria uma montra de significados de cada um dos artistas”, conta Filipe das Dores.

O artista plástico dá conta de uma divisão da mostra em dois planos: “Ainda estamos a montar a exposição, na primeira parte temos o tema ‘Dicionário’, tem um tema e algumas definições deles. Na outra sala tem centenas, os quadros estão juntos. Por exemplo: animais, cartoons, arquitectura, comidas, plantas, há vários temas nessa outra sala. Por isso temos duas diferentes montagens dos mesmos quadros”.

A pequena escala dos trabalhos permite um desdobrar em centenas de propostas: “Na sala do ‘Dicionário’ temos 52 quadros, definidos por ordem alfabética, e encontramos algumas definições de cada artista do tema. Na outra temos mais de 180, no total são 250 quadros”. À semelhança da edição de 2016, também este ano a mostra se abriu a autores de diferentes linguagens: “Nós abrimos a todas as pessoas que também gostam de fazer arte. Alguns deles são estudantes, outros vêm da arquitectura, outros são poetas, há vários estilos”, conta Filipe Dores.

O artista plástico, que habitualmente trabalha a aguarela, e em média escala, apresenta nesta exposição um conjunto de desenhos que vão do trabalho preparatório para futuras telas a um registo de mera evasão: “Tenho uns 20 desenhos. Alguns são esboços de novas ideias para próximas séries minhas, para mim próprio, para saber como vai ser a imagem. É o meu futuro, o que vou pintar. Outros, são coisas que nunca pinto, uma barata, um cocó, coisas dessas (risos), ‘just for fun’”.

Mas não só. Também lá está a representação de um livro que o transporta para um tempo definidor na construção artística: “Pintei um livro que me foi oferecido pelo meu padrinho, que o comprou em 1978, que fala sobre o Renascimento, que foi escrito na era do Renascimento”. E o que escolheu representar do livro? Que significado carrega? “É muito importante este livro para mim porque a maior parte dos livros de História da Arte são escritos por professores de agora, mas este foi escrito na Renascença. Pintei mesmo o livro, a capa do livro”.

Além dos desenhos a aguarela de Filipe Dores, a mostra apresenta trabalhos de Aurora Zelia, Claudia Wu, Davina Lai, Fatty Ho, Janette Tam, José Dores, Kou Sut Chi, Lai Un I, Leon Chan, Leong Cheng I, Lin Ge, Lou Hon Sam, Lucia Chek, Luna Cheong, Monita Wong, SKIC Cheok, To Choi I, Yolanda Kog.