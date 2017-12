A desconstrução de um mundo inventariado por Ana Aragão  

O Taipa Village Art Space recebe, a partir de hoje e até 21 de Fevereiro, a exposição “Imaginary Beings”. Nos mais de cinquenta desenhos que Ana Aragão traz até ao território, a artista dá a conhecer uma tentativa muito própria de inventariar as coisas deste mundo. Arquitecta de formação, a ilustradora tem-se vindo a dedicar em exclusivo ao desenho há cerca de cinco anos.

A missão auto-imposta de criar um inventário de todas as coisas contidas neste mundo conduziu Ana Aragão num processo criativo que culmina hoje com a inauguração da exposição “Imaginary Beings”, no Taipa Village Art Space. O mote, esse foi lançado por Jorge Luís Borges e pela obra “Livro dos Seres Imaginários”, na qual o escritor argentino se propôs “fazer uma compilação de todos os seres imaginários possíveis”, como contou a artista em declarações ao PONTO FINAL.

O quase compêndio das criaturas imaginadas pelo ser humano acompanhou a ilustradora, que é arquitecta de formação, na elaboração dos mais de 50 desenhos que hoje se apresentam ao público: “Há aqui [na minha exposição] uma série de desenhos pequeninos que compõem o corpo principal da exposição [e que] reflectem também uma espécie de vontade de reunir todas as formas possíveis. É como se fosse um inventário das formas todas. A ideia que está por trás [da exposição] é realmente quase reunir o número máximo de formas possíveis. Acaba por ser também uma investigação sobre a forma”, explicou a artista.

Da ideia à forma, surge um corpo de trabalho sequencial, no qual cada desenho é antecedido por um outro que, por sua vez, é originário de uma outra ilustração: “Existe um objecto original que são uns desenhos ligeiramente mais pequenos e os outros são derivações desses, são memórias imprecisas, umas lembranças obliteradas de um objecto principal. Neste caso parecem uma espécie de monstrinhos, assim umas formações um bocadinho esquisitas”. E é possível descobrir no trabalho final resquícios desse tal ponto de partida? “Eu própria não consigo ir buscar esses primórdios da lembrança por isso eu acho que se é difícil para mim, será ainda mais difícil para as outras pessoas”, gracejou.

Apesar de ser arquitecta de formação, o seu percurso nas lides da arquitectura ficou-se por “uma experiência muita curta” enquanto estagiária após a conclusão do curso na Faculdade de Arquitectura de Universidade do Porto. A “fuga”, como a própria o diz, para a ilustração, dá-se durante as aulas do doutoramento e pelo olhar dos seus colegas que viram para além dos “gatafunhos” que ocupavam os seus cadernos: “O facto de eles me terem chamado a atenção e de terem considerado interessante os desenhos chamou-me a atenção. Fiz um blog e comecei a mostrar os meus desenhos a mais pessoas através da Internet e, de repente, foi assim um bocadinho um ‘boom’”, contou.

Seria o enfoque na vertente do desenho na faculdade onde cursou que viria a dar a Ana Aragão as bases necessárias e também as referências e as técnicas que lhe permitiram “dar um salto para este lado da ilustração com alguma facilidade”. Influências estas que, de resto, se notam ainda no corpo de trabalho que produz actualmente, cinco anos após a decisão de se dedicar exclusivamente ao desenho: “Quase todo o meu imaginário tem a ver com edifícios, com paisagens arquitectónicas ou com referências urbanas precisamente por causa da minha formação. Esse imaginário está muito fortemente enraizado na minha forma de ver o mundo. Então embora não tenha referências específicas de edifícios, estas estão muito presentes no meu trabalho. Mesmo que eu tente fugir a elas, elas acabam por aparecer sempre”, assume.

Porém, a liberdade temática oferecida pela Taipa Village Cultural Association e o desconhecimento total da artista acerca do território, permitiu a Ana Aragão desprender-se de quaisquer referências e apresentar um espólio de imagens livre da realidade: “Neste caso eu tentei ser o mais fiel à minha imaginação, ou seja, desligar-me ao máximo da realidade. Às vezes tenho trabalhos sobre cidades ou edifícios específicos [mas] neste caso como era uma exposição minha apenas sem nenhum tipo de programa eu tentei ser o mais fiel à minha imaginação. Foi muito interessante porque acabei por ser o mais fiel a mim mesma possível, então acaba por ser engraçado ver esse reflexo da minha imaginação aqui exposto”, remata.

AS “GAIOLAS” DOS EDIFÍCIOS COMO PONTO DE PARTIDA PARA FUTUROS TRABALHOS

Em Macau apenas desde domingo, Ana Aragão diz estar “fascinada” com o que encontrou, sensação esta adensada pelo facto de ter restringido a pesquisa prévia que fez sobre o território por preferir deixar-se “surpreender pela cidade”.

Alguns dos elementos que mais a surpreenderam, conta, poderão mesmo vir a dar corpo a uma outra futura exposição na RAEM: “Eu estou fascinada com a forma como as pessoas se apropriam das fachadas e quase que prolongam o espaço interior para o exterior através da construção e da aplicação desta espécie de gaiolas que marcam visualmente de uma forma muito forte os edifícios. Essa parte dos ares condicionados e dessa espécie de gaiolas fascina-me imenso e tenho a certeza que vai ser uma influência muito forte para o meu trabalho daqui para a frente”, contou a artista que disse ainda esperar regressar “num futuro próximo”.