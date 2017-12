Vencedor do Grande Prémio de Macau conquista troféu da McLaren

Dan Ticktum, vencedor da prova de Fórmula 3 do Grande Prémio de Macau, voltou a ter novamente razões para sorrir ao ter sido escolhido como o grande vencedor deste ano do ‘McLaren Autosport BRDC Award’.

Com esta atribuição, o piloto britânico terá a oportunidade de testar um carro de Fórmula 1 da McLaren e desempenhar, através de uma simulação, o papel de um dos membros da equipa, para além de outras experiências.

O jovem de 18 anos foi anunciado no início do ano como piloto júnior da equipa da Red Bull, antes ainda de ter cumprido aquela que foi a sua primeira temporada completa nas lides do automobilismo. O piloto britânico foi suspenso em 2015 depois de ter provocado intencionalmente um acidente quando seguia atrás de um ‘safety car’.

O principal foco da carreira de Ticktum tem sido a Taça Europeia da Fórmula Renault, na qual terminou na sétima posição da geral. O seu desempenho na competição foi suficiente para conquistar um dos lugares de finalista no âmbito do prémio atribuído pela McLaren, junto com o campeão de F3 Enaam Ahmed, Max Fewtrell e Harrison Scott.

O quarteto acompanhou dois dias de avaliações intensas em Silverstone, em Outubro, através de testes no circuito de Fórmula 2 com carros da Mercedes e McLaren, e ainda outros testes físicos conduzidos pela equipa britânica: “Tive um fim-de-semana fantástico em Macau e estas notícias ainda excederam isso, não consigo colocar em palavras o que estou a sentir. Tem sido uma experiência fantástica desde o início, os dois dias foram muito difíceis, e ter que esperar seis semanas para saber quem era o vencedor foi no mínimo agonizante”, disse o piloto britânico, em declarações ao portal Autosport.

“As pessoas sabem que tive um início de carreira difícil, mas houve quem acreditasse em mim. Lutei por isso, aprendi com os meus erros e com a minha imaturidade, e no final acabei por ficar mais forte por causa de tudo isso”, acrescentou.

O painel de juízes foi composto pelo antigo piloto de Fórmula 1, Derek Warwick, bem como Jason Plato, Andrew Kirkaldy, Mark Williams, Alexander Sims e Scott Mitchell, editor da Autosport Plus.