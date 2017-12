Uma foto por dia

O ouro e as suas misérias: Um ourives limpa os seus instrumentos de trabalho em Paracale, na província de Camarines, no Norte das Filipinas. A mineração artesanal de ouro em pequena escala ocorre em mais da metade das províncias nas Filipinas, produzindo 80 por cento do fornecimento de ouro do país. O sustento de cerca de dois milhões de pessoas depende da indústria que emprega mais de 300 mil mineiros, incluindo mais de 18 mil mulheres e crianças. A maioria dos mineiros trabalha em locais de mineração ilegais não regulamentados que dependem fortemente de mercúrio para extrair ouro, um metal tóxico que pode causar sérios danos à saúde e ao meio ambiente. EPA / MARK R. CRISTINO

