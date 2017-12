Três corpos e uma embarcação encontrados na costa leste do Japão

Mais três corpos e uma embarcação de madeira, em mau estado, deram ontem à costa no norte do Japão, o que acontece habitualmente nesta altura do ano, disseram as autoridades japonesas.

A guarda costeira indicou que um pesqueiro japonês tinha apanhado um corpo masculino, que flutuava ao largo da costa de Shakata, na prefeitura de Yamagata, na ilha de Honshu, a maior do Japão.

Hora e meia depois, foram encontrados dois corpos numa praia na mesma zona. As autoridades estão a investigar se eram tripulantes de uma embarcação que deu à costa no sábado.