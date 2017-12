Torre de Macau: Nova ronda de “saltos malucos” juntou 23 participantes

A Torre de Macau foi palco de mais uma edição do “Crazy Jump Day”, iniciativa organizada pela empresa AJ Hackett e que contou este ano com o apoio da Air Asia. Seguindo o tema “Air Asia Destinations”, o evento contou com a participação de 23 participantes, que executaram aquele que é o salto mais alto de “bungy” do mundo, com um total de 233 metros.

Os participantes foram seleccionados pela Air Asia e pela AJ Hacket através da Internet. Entre os que se aventuraram na iniciativa estiveram cidadãos da Malásia, de Singapura, do México, da Indonésia, das Filipinas, da Austrália e da China. As corres do território também estiveram representadas.

De acordo com um comunicado conjunto da AJ Hackett e da Air Asia, os intervenientes na edição deste ano de “saltos malucos” da Torre de Macau distinguiram-se pela sua “criatividade e capacidade de contar histórias”, aliadas ao tema deste ano focado nas rotas da companhia de aviação.

Após cerca de três horas de saltos, o mexicano Ernesto Amezcua conquistou os prémios de Melhor Fato e Melhor Salto “pelo seu estilo e execução”, tendo recebido uma série de prémios, incluindo dois bilhetes de ida e volta a Auckland, na Nova Zelândia, e um bilhete para Singapura. Na segunda posição ficou o australiano Nicholas Andrew, que recebeu um bilhete para Singapura, enquanto que John Esquerra, das Filipinas, completou o terceiro lugar do pódio, tendo recebido 20,000 pontos da Air Asia.