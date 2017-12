Suspensão de Sulu Sou revela “carácter anti-democrático” do sistema

António Katchi considera que a votação que ontem decretou a suspensão do mandato de Sulu Sou constitui uma prova plena do carácter anti-democrático do sistema político local. O jurista considera que a votação revela a vontade da maioria do hemiciclo de “silenciar ao máximo os opositores”, desmascarando os parlamentares que votaram contra a permanência do activista da Associação Novo Macau na Assembleia Legislativa.

“É mais uma demonstração do carácter antidemocrático do sistema”, disse à Lusa o especialista em direito constitucional, reagindo à notícia de que 28 dos 33 deputados da Assembleia Legislativa (AL) de Macau votaram a favor, ontem, da suspensão de Sulu Sou, permitindo que avance o julgamento em que é acusado do crime de desobediência qualificada na sequência de um protesto em 2016.

Apesar de a votação ter sido secreta, Katchi considera que os deputados foram “desmascarados”, já que quatro tinham previamente indicado que votariam contra a suspensão – Ng Kuok Cheong, Au Kam San, Pereira Coutinho e Agnes Lam –, exactamente o mesmo número que efectivamente votou contra: “O anonimato acabou por não surtir efeito. As pessoas podem ter quase a certeza absoluta que todos os deputados nomeados pelo chefe do executivo votaram a favor da suspensão, todos os deputados eleitos por sufrágio indirecto – e em particular os que foram eleitos em representação dos interesses empresariais – também votaram a favor da suspensão e que a maioria dos deputados eleitos por sufrágio directo também votou a favor da suspensão”, afirmou. “Aqueles que não queriam dizer publicamente que iam votar a favor da suspensão, saem desmascarados”, afirmou.

Para o jurista, a votação mostra “uma motivação política”: “Querem colaborar na campanha governamental para tentar silenciar ao máximo os opositores políticos ao regime, para tentar reduzir tanto quanto possível a sua presença na Assembleia Legislativa. Sabem que com a lei eleitoral que existe nem sequer há a possibilidade de Sulu Sou ser temporariamente substituído pelo candidato seguinte da mesma lista”, assinala o jurista.

Com a suspensão do mandato, será dado início ao julgamento, mas só se o deputado for considerado culpado e tiver uma pena superior a 30 dias de prisão é que pode ser destituído. Até ao desfecho do caso, o seu lugar fica vazio, na já reduzida bancada pró-democracia.

Em causa no processo judicial está o protesto de 15 de Maio de 2016, convocado pela Associação Novo Macau à qual pertence Sulu Sou, contra a controversa atribuição, por parte da Fundação Macau, de um subsídio de 100 milhões de reminbis à Universidade de Jinan, na China.

A Novo Macau entendia haver conflito de interesses por o chefe do executivo presidir ao Conselho de Curadores da Fundação Macau e ser, em simultâneo, vice-presidente do Conselho Geral da Universidade de Jinan.

Segundo as autoridades, os manifestantes não cumpriram o percurso autorizado, “ocuparam ilegalmente as vias públicas” e recusaram responder à ordem de dispersão.

Além da questão da Assembleia Legislativa e do mandato, Katchi diz-se preocupado com “algo que vem de trás”: “O problema está na forma como utilizam o chamado crime de desobediência. De acordo com o código penal, incorre no crime de desobediência qualificada uma pessoa que não cumprir uma ordem legítima de uma autoridade. Ora, numa manifestação, em que facilmente os ânimos se podem exaltar, (…) é muito fácil uma pessoa não cumprir a risca as ordens da polícia. Se depois as autoridades utilizam o crime de desobediência para começar a perseguir pessoas de uma forma eventualmente selectiva, com base em razões politicas, evidentemente que isso causa preocupação”, alertou.

Admitindo que “a imunidade não serve para proteger tudo”, o jurista sublinha a pouca gravidade do caso, que incorre numa pena máxima até dois anos de prisão.

“É precisamente um daqueles crimes cuja moldura penal é relativamente baixa e está no âmbito daqueles tipos de ilícito penal que o estatuto de deputado considera que não são suficientemente graves para obrigar os deputados a suspender o mandato”, explica.

Quando os crimes em causa têm pena máxima igual ou superior a cinco anos, o mandato do deputado é obrigatoriamente suspenso e não há espaço para qualquer decisão da Assembleia Legislativa. Esta é a primeira vez desde 1997 que o mandato de um deputado é suspenso em Macau.