Sulu Sou: “Vamos continuar a lutar, não vamos desistir, havemos de voltar”  

Após um debate acesso, em que José Pereira Coutinho e Ng Kuok Cheong foram as únicas vozes que fizeram chegar o seu apoio a Sulu Sou, a votação da Assembleia Legislativa confirmou ontem a suspensão do mandato do deputado. O democrata contestou o facto de as declarações por si proferidas nas duas reuniões da Comissão de Regimento e Mandatos não terem sido incluídas no parecer do organismo, o que impediu, alega, que os deputados tivessem conhecimento da sua defesa.

Texto de Sílvia Gonçalves;

Fotografia de Eduardo Martins;

A Assembleia Legislativa (AL) determinou ontem a suspensão do mandato do deputado Sulu Sou, com 28 votos a favor e quatro contra. Após a votação, o deputado democrata – que vai agora responder em tribunal por uma acusação de desobediência qualificada – ergueu o punho e gritou para a dezena de membros de associação Novo Macau que o apoiavam em pé nas galerias: “Vamos continuar a lutar, não vamos desistir, havemos de voltar”. Durante duas horas de debate intenso, Pereira Coutinho foi a principal voz de apoio ao parlamentar, tendo apontado ilegalidades ao parecer emitido pela Comissão de Regimento e Mandatos, que, considera, não garantiu a Sulu Sou o direito de audiência ou de defesa, tal como ocultou do parecer as declarações proferidas por si e pelo democrata nas duas reuniões do organismo.

Na sua única declaração, Ng Kuok Cheong transmitiu uma leitura dos factos e endereçou uma questão a Sulu Sou: “O caso não envolve nenhuma violência, não está relacionado com temas da independência de Macau. Se o deputado envolvido pretender cumprir o seu mandato eu creio que devemos respeitar a vontade do deputado, não está envolvida corrupção ou violência. O deputado está empenhado em cumprir o seu mandato?”.

Na resposta, Sulu Sou deu início à sua defesa: “Mesmo com as interferências, continuo a cumprir. Para mim, as funções de deputado são muito importantes. Em Outubro, quando tomei posse, disse que estava a caminhar sobre gelo fino, agora posso dizer que estou muito calmo. Devem pensar, em relação à imunidade, porque foi inserida esta norma, porque a lei não permite que o deputado intervenha em juízo. Isto visa defender a independência da Assembleia Legislativa, dos deputados, não é para usufruírem de um privilégio”, considerou. E prosseguiu: “Esta matéria releva para a preservação da estabilidade e dignidade da assembleia. Eu estava a exercer os meus deveres consagrados na AL”.

“TANTO AS DECLARAÇÕES DELE ASSIM COMO AS MINHAS NÃO FORAM TRANSCRITAS NO PARECER, APARENTANDO HAVER CENSURA”

Seguiu-se José Pereira Coutinho, que começou por alegar que o parecer emitido pela comissão “enferma de ilegalidades”, uma vez que esta “não abriu nem instruiu um processo de suspensão”, que teria permitido ao deputado “uma decisão mais ajuizada e justa”. Para o deputado, a comissão também “não garantiu ao deputado Sou Ka Hou o direito de audiência ou de defesa como é seu direito”. Pereira Coutinho assinalou ainda que Sulu Sou usou da palavra diversas vezes nas duas reuniões da Comissão: “Todavia, tanto as declarações dele assim como as minhas intervenções na comissão não foram transcritas no parecer, aparentando haver censura”, defendeu.

O deputado questionou ainda o alegado conflito de interesses imputado ao democrata: “A Comissão disse ao deputado que estava num conflito de interesses, e que por isso não podia participar na discussão bem como votar. Porém, a Comissão não deu um única razão para explicar porque e de que maneira estaríamos perante uma situação de conflito de interesses. O princípio democrático exige que se digam as razões com base nas quais se censura um deputado, proibindo-o de se defender e de participar no debate político”, defendeu.

Sulu Sou seguiu na mesma linha: “Não concordo com o que refere o parecer relativo ao conflito de interesses, com a suspensão do meu mandato está em causa o exercício das minhas funções. Deixei de ter o direito de intervir por iniciativa própria”. O deputado assinalou depois o facto da sua argumentação em sede de comissão ter sido liminarmente excluída do parecer, o que haveria de reiterar ao longo da sessão: “Eu pedi a minha presença nas reuniões. O parecer diz que eu argumentei em minha defesa, no parecer nada consta. Afinal, o que argumentei em minha defesa? Como os meus esclarecimentos não constam do parecer, tornou-se impossível os meus colegas perceberem o que aconteceu em 2016”.

Vong Hin Fai, que integra a Comissão, discorda de Coutinho e Sulu Sou: “O deputado diz que deve exercer o seu direito de defesa, mas isto não está previsto. Em termos procedimentais não concordo nada com o que eles disseram. A defesa é permitida depois de transitar em julgado”. Sulu Sou contra-argumenta: “Talvez não seja um factor decisivo, mas a sua menção é importante, ter a minha defesa por escrito, é mais fácil para os deputados saberem o que aconteceu a 15 de Maio de 2016. Numa manifestação fui acusado de desobediência. Não se tratava de uma concentração ilegal. Saímos do local em 10 minutos, apesar de não concordarmos, obedecemos. Se isto estivesse no parecer teriam um parecer melhor fundamentado”.

Pereira Coutinho pede pormenores: “O que é que aconteceu em Maio de 2016? Você usou uma faca, uma arma de fogo? O que é que você fez para lhe suspenderem o mandato?”. Indignado, Iau Teng Pio, deputado nomeado pelo Chefe do Executivo, ergue uma placa no ar para explicar, diz, a diferença entre suspensão e perda de mandato: “O que estamos a discutir é a suspensão temporária e não definitiva. Não quer dizer que ele depois não possa regressar”. E acrescentou: “Não é um juízo de censura, é apenas para que o procedimento posterior possa prosseguir”.

“Se peguei numa faca? Todos sabem que não. Quando exerço o direito de manifestação mantenho uma comunicação estreita com os polícias da frente”, referiu Sulu Sou, em resposta a Coutinho. E Pereira Coutinho voltaria à carga, para sugerir que o tempo de suspensão, caso esta se confirmasse, se limitasse ao período do julgamento, não tendo o arguido que aguardar por eventuais recursos. A sugestão mereceu a discordância dos deputados Vong Hin Fai e Iau Teng Pio, as vozes mais críticas do debate. Instada a esclarecer os deputados, a assessora jurídica da Assembleia alegou que tal não é possível e que o deputado só poderá regressar após o caso transitar em julgado, caso seja ilibado ou se a pena atribuída for inferior a trinta dias. Antecipando a suspensão, Coutinho questionaria ainda se o deputado poderia participar na sessão plenária de hoje, uma vez que esta só tem efeitos depois da sua publicação em Boletim oficial, ao que a assessora considerou que a deliberação da Assembleia tem efeitos imediatos.

Decorrida a votação, por escrutínio secreto, ficou confirmada a suspensão, com 28 votos a favor e quatro contra. Depois de conhecida a contagem, Ng Kuok Cheong retira-se do hemiciclo. Terminada a sessão, Sulu Sou levanta-se e dirige-se às galerias, onde uma dezena de membros da Novo Macau o aguarda em silêncio, com os braços cruzados, em sinal de protesto. O democrata grita, com o punho erguido: “Vamos continuar a lutar, não vamos desistir, havemos de voltar. Vamos continuar a unir as nossas forças para o futuro de Macau”.