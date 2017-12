Sulu Sou considera que houve ingerência do Governo nos assuntos do hemiciclo  

O deputado democrata, da Associação Novo Macau, considerou ontem ter havido interferência do Executivo nos assuntos do hemiciclo, após a votação massiva que impôs a suspensão do seu mandato. Sulu Sou diz ter a sensação de que o Governo trabalhou em parceria com os deputados e lamenta que estes não tenham apresentado as razões que justificaram o sentido do voto.

Após a votação em plenário, que ontem determinou a suspensão do mandato de Sulu Sou Ka Hou, com 28 votos a favor e quatro contra, o deputado disse, em declarações à imprensa, ter a sensação de que o Executivo está a interferir nos assuntos do hemiciclo. O democrata pediu ainda desculpa aos cidadãos por não poder estar presente no debate das Linhas de Acção Governativa (LAG) para a área dos Transportes e Obras Públicas, que hoje terá lugar na Assembleia Legislativa.

“Tenho que aproveitar aqui para pedir desculpa aos cidadãos, porque eu tinha realizado trabalhos preparatórios para as Linhas de Acção Governativa das Obras Públicas, só que com esta decisão de hoje [ontem] não consigo participar no plenário. O meu mandato foi suspenso, não consigo cumprir as minhas funções de deputado, que é fiscalizar o Governo”, lamentou Sulu Sou Ka Hou, em declarações aos jornalistas. O deputado garantiu, ainda assim, que o seu gabinete estará aberto para receber os cidadãos que lhe quiserem pedir ajuda.

De seguida, interrompeu o democrata as declarações, ao perceber que, atrás dos jornalistas, dois indivíduos o filmavam: “São polícias ou são cidadãos? Queria saber por que estão a filmar? São agentes policiais? Não é preciso obter uma autorização prévia do senhor presidente da Assembleia Legislativa? O Gabinete do Chefe do Executivo destacou-os para virem cá?”. Os indivíduos em questão afastaram-se, um deles confirmou: “Sim, sim, sou polícia”, não esclarecendo se era agente da Polícia de Segurança Pública ou da Polícia Judiciária. Às perguntas que se seguiram dos jornalistas, o indivíduo nada respondeu, tendo-se retirado de seguida.

De volta à interacção com a imprensa, e questionado sobre o próximo passo, o deputado disse ter pela frente a preparação da sua defesa em julgamento, no processo em que é arguido a par com Scott Chiang: “Vamo-nos preparar através de meios adequados para fazer face ao processo judicial. Acredito que o sistema judicial de Macau conseguirá dar-me uma decisão com justiça”.

Sobre a suspensão do seu mandato, o deputado disse lamentar que, no debate que antecedeu a votação, a dignidade dos deputados não tenha sido discutida: “Lamento imenso. No plenário de hoje [ontem], a discussão devia centrar-se no cerne da Assembleia, que é a sua independência e dignidade. Mas o que vi é que foram poucos os deputados que tocaram estas matérias. Além disso, na votação, os deputados deviam falar também das razões que levaram à decisão, deviam tomar uma atitude responsável durante a votação”, defendeu.

Considera o deputado que o sentido da votação traduz uma perseguição política? “O evento de hoje [ontem] teve origem na manifestação do ano passado. Para mim o evento que hoje [ontem] ocorreu é um evento político. Eu só posso dizer que é um crime não devido. Além disso, parece que a Assembleia Legislativa hoje [ontem] permitiu a intervenção do Executivo nas matérias deste hemiciclo”. Instado a concretizar a afirmação, o democrata referiu a actuação da polícia após o protesto de 15 de Maio de 2016, que resultou na acusação do Ministério Público: “Os polícias praticaram abusivamente a acusação. Esta acusação baseia-se em factos inexistentes, não foi uma manifestação ilegal. Dá a sensação de que o Executivo está a interferir nos assuntos deste hemiciclo. E dá a sensação de que o bloco do Executivo e o bloco da Assembleia estão em parceria a trabalhar no mesmo assunto”, defende.

E entende o deputado que a assembleia é um órgão credível onde pretende continuar a exercer funções? “Só posso dizer que este ambiente legislativo não é cómodo. Mas esta característica já estava prevista antes de me candidatar a um assento na Assembleia Legislativa. O que pretendemos com esta participação na política é ajudar os cidadãos a expressar as suas opiniões neste hemiciclo. Tenho é que pedir desculpa aos cidadãos, pois não consigo participar na reunião de amanhã [hoje]”, reiterou o deputado.