Serviços meteorológicos de Macau e Guangzhou reforçam cooperação contra desastres naturais

O director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) de Macau, Tam Vai Man, visitou o Serviço Meteorológico da Província de Cantão e Administração Provincial de Sismologia da vizinha província de Cantão.

O encontro teve como objectivo acelerar a implementação do programa de cooperação meteorológica entre os dois departamentos para “aumentar competências de resposta a desastres naturais”, sobretudo no que diz respeito a tufões, a fenómenos de “storm surge” e sismos, refere uma nota dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos.

A 1 de Dezembro, Tam Vai Man teve um encontro com Zhuang Xudong, director geral do “Guangdong Meteorological Service”, tendo os responsáveis presentes discutido “pormenores cooperativos” para implementar o programa de cooperação de prevenção do tempo adverso. Após o encontro, Tam Vai Man visitou o Centro de Disseminação de Informação de Emergência e o Centro de Observação de Dados Meteorológicos de Cantão, entre outros.

O director dos SMG reuniu-se ainda com Liang Gan, director geral do “Earthquake Administration of Guangdong Province”, num encontro onde foi revista a evolução e resultados de cooperações entre as partes ao longo dos anos no âmbito de sismos.