Prada lança “pop-up shop” no Galaxy para celebrar o Natal

Com o propósito de celebrar o período natalício, a Prada vai colocar uma “estação ferroviária imaginária” no casino-hotel Galaxy, refere a operadora em comunicado. A “pop-up shop” da marca italiana vai contar com uma selecção de vários adereços e acessórios de luxo a partir de 15 de Dezembro, procurando oferecer aos visitantes “uma oportunidade única de adquirirem produtos exclusivos” que foram especialmente concebidos para cada uma das “paragens” da “estação ferroviária imaginária”.

Ainda de acordo com a nota da Galaxy, o conceito do design da “pop-up shop” em forma de carruagem foi inspirado nos anos 30 e 50 do século passado, sendo que o interior da instalação irá contar com padrões inspirados em composições florais, proporcionando um ambiente “romântico e luxuoso”.