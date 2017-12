PJ intercepta no Terminal Marítimo suspeita de furto de 100 mil dólares de Hong Kong

Uma residente da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong foi detida pela Polícia Judiciária (PJ) sob a suspeita de ter furtado 100 mil de dólares de Hong Kong e dois mil renminbis, noticiou esta segunda-feira a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

A vítima, oriunda da República Popular da China, conheceu a suspeita durante uma viagem a Macau, a quem endereçou um convite para partilharem um quarto, ao tomar conhecimento que não tinha reservado um hotel.

No entanto, um dia depois, a lesada reparou que a sua carteira tinha desaparecido do hotel, juntamente com a suspeita, tendo sido lesada em 100 mil de dólares de Hong Kong e dois mil renminbis. A vítima fez queixa às autoridades, que conseguiram interceptar a mulher, oriunda da antiga colónia britânica, no Terminal Marítimo da Taipa.