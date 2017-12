Palestra aprofundou conhecimentos sobre a Constituição da República Popular da China

Como forma de marcar o ‘Dia da Constituição Nacional’, assinalado durante o dia de ontem, a Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ) e a União Geral das Associações dos Moradores de Macau co-organizaram uma palestra para os cidadãos conhecerem melhor a Constituição da China.

A sessão teve como objectivo aprofundar os conhecimentos da história da Constituição e instituições nacionais, bem como explicar de forma profunda a Lei do Hino Nacional, noticiou esta segunda-feira a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

Lo Cheng Peng, chefe do Departamento de Divulgação Jurídica e Relações Públicas da DSAJ, espera que os cidadãos do território compreendam a importância da Constituição nacional, contando ainda com a cooperação da União Geral das Associações dos Moradores para mostrar que “a Constituição nacional possui uma relação estreita com a RAEM”.