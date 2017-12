“O futuro da Europa não pode ser uma questão de fé”

A última década afrontou o projecto de integração europeu com desafios de monta. A crise das dívidas soberanas, o braço-de-ferro com a Rússia a propósito do conflito no leste da Ucrânia, o massivo contingente de refugiados que assomaram à Europa no rescaldo da guerra civil na Síria, o “Brexit” e, mais recentemente, a questão da independência unilateral da Catalunha confrontaram a União Europeia com o fantasma da implosão interna. O projecto europeu não alcançou ainda a tranquilidade e solidez necessárias para que se respire de alívio em Bruxelas, mas o diplomata Victor Ângelo não teme pelo futuro do bloco europeu. O antigo representante especial do Secretário da Organização das Nações Unidas para as Operações de Paz diz que a Europa continua a ser um oásis de paz, de estabilidade e de prosperidade e está convicto que os cidadãos europeus têm noção de que a única forma que o “Velho Continente” tem de competir com as grandes potências do planeta é mantendo-se unido. Comentador residente do programa “Magazine Europa”, transmitido na Rádio Macau, Victor Ângelo vai estar esta tarde na Fundação Rui Cunha para discutir precisamente o futuro e a liderança da União Europeia, os temas que dão o mote à entrevista que concedeu ao PONTO FINAL.

Entrevista: Marco Carvalho

Fotografia: Eduardo Martins

PONTO FINAL: De há uma década a esta parte, a União Europeia teve que se confrontar com uma série de desafios e de problemas que, numa estrutura com outras características, poderiam eventualmente ter redundado em problemas mais sérios, com consequências que suplantam a esfera política propriamente dita. Depois das crises da dívida e da falta de solidariedade a ela associada, depois do “Brexit” e de um sem fim de outros pequenos terremotos, agora a independência unilateral da Catalunha. Pode a União Europeia sobreviver sem máculas a todos estes abalos?

Victor Ângelo: Os últimos dez anos têm sido anos de grandes crises. Começou em 2008 com a crise das dívidas soberanas, depois com o problema da solidariedade entre o Norte e o Sul, ou seja, uma crise de fractura entre o espaço geopolítico da União Europeia do Norte e o do Sul, com sérias críticas em relação aos países do Sul. Depois disso, em 2014, uma crise muito grave com a Rússia, por causa da Ucrânia. Esta braço-de-ferro teve não só implicações políticas muito grandes, mas também um impacto económico relativamente importante para algumas economias dos países membros da União Europeia. Depois da crise com a Rússia veio a crise do “Brexit”, em 2016. Tivemos 2008, 2014, 2016 e neste momento, também e em certa medida – ainda não se percebe bem qual vai ser o impacto – a crise da Catalunha. Ou seja, os últimos dez anos têm sido anos que têm posto à prova a unidade europeia e, em certa medida, o projecto comum. Em Dezembro de 2017, qual é o balanço que se pode fazer do projecto europeu? O balanço é, apesar de tudo, que a União tem conseguido resistir a estes desafios. Estas crises foram crises muito profundas. São crises que abalaram e abalam a estrutura da União Europeia. No entanto, o que existe neste momento, quer em Bruxelas, quer nas principais capitais da União Europeia é, por um lado, um grande optimismo em relação ao futuro, uma vontade de ultrapassar as dificuldades e, em certa medida, muita confiança na ideia de que, no fundo, no fundo, as pessoas ainda acreditam no projecto europeu.

Mas acreditam porquê? Pelo receio de um conflito armado, por exemplo? A Europa sempre foi solo propício a guerras devastadoras. Se olharmos para os últimos 150 anos não foram dois conflitos os que destroçaram o continente europeu, foram muitos mais. Ou a liberdade, por exemplo, de movimentos dentro do espaço europeu continua a ser um atractivo para muitos cidadãos europeus?

V.A: Os europeus olham à volta da Europa, para o espaço à volta da Europa e vêm que a Europa continua a ser uma ilha de tranquilidade e um espaço de prosperidade. Estas duas questões fazem com que as pessoas apostem positivamente na União Europeia. Os cidadãos da União Europeia olham, por exemplo, para a Rússia e vêm as dificuldades que a Rússia atravessa e a ameaça que a Rússia possa representar. Olham para a Turquia e ficam bastante inquietos com a actual deriva anti-democrática que se está a viver na Turquia. Olham para os Balcãs, fora da União Europeia, e vêm que a crise de há vinte anos dos Balcãs ainda não está resolvida e que, possivelmente, poderá haver novos conflitos nos Balcãs. Olham para o Médio Oriente, olham para o Norte de África e vêm problemas. Ou seja, quando se olha para além das fronteiras imediatas da União Europeia vê-se um espaço de intranquilidade e as pessoas sentem que a União Europeia lhes dá esse espaço de tranquilidade e, por outro lado, continua a haver prosperidade. A verdade é que as economias europeias estão a crescer novamente, os números deste ano do crescimento económico são muito positivos, os números para os próximos dois anos também são bastante positivos. Havendo tranquilidade e havendo prosperidade, penso que as pessoas que acreditam que este tipo de União lhes é favorável, até porque se apercebem que os países por si próprios e sozinhos representam muito pouco na cena política internacional perante nações como a China, os Estados Unidos ou perante as economias emergentes, como por exemplo, a Índia. Só uma união entre os europeus é que provavelmente permitirá entrar em competição com esses grandes espaços económicos e políticos.

Falava da questão da instabilidade fora das fronteiras imediatas da Europa. Essa instabilidade, de quando em vez, transborda para dentro do espaço europeu. A Europa teve que gerir a crise de refugiados impulsionada pela guerra civil na Síria e há uma presença, que apesar de ser por natureza sub-reptícia, deixa cada vez mais mossa na “psyche” das populações europeias. Falo dos atentados terroristas. Que resposta pode a União Europeia dar a este tipo de circunstâncias? A União Europeia sempre teve a fama de se fechar aos outros e há duas décadas era comum esta concepção da União Europeia como a guardiã e a soberana da “Fortaleza Europa”. A crise de refugiados obrigou mesmo, por algumas ocasiões, à suspensão do Acordo de Schengen e há quem advogue o fecho das fronteiras exteriores da União Europeia. É ou não uma solução?

V.A: Bom, há aqui duas ou três questões importantes que suscitou. Quando fiz a enumeração das crises não a mencionei, não mencionei a crise de 2015 que foi a crise dos refugiados e da chegada em massa de muitos candidatos à imigração. Essa também foi uma altura de grande tensão na Europa. É uma crise, para lhe dizer a verdade, que na minha opinião não está resolvida. Uma das grandes questões que se podem colocar em relação ao futuro da União Europeia, e também sobre a estabilidade social de certos países europeus, é a seguinte: será possível a União Europeia gerir o influxo de refugiados e de imigrantes? Será possível manter a paz social quando as sociedades europeias, sobretudo nalguns países, como por exemplo a França, a Alemanha e os países do centro da Europa, têm populações já em grande número com uma matriz cultural inteiramente distinta. A proporção de pessoas vindas de fora é relativamente elevada e estamos a falar de populações que têm uma cultura e têm um modo de vida que não é totalmente igual ao modo de vida que era dominante nestas sociedades. Ou seja, em que medida – e esta é a grande questão – a União Europeia vai conseguir gerir o problema da imigração e o problema da diversidade dentro das sociedades europeias. Se me perguntar a minha opinião sobre isso, eu diria que este é provavelmente o desafio mais difícil de resolver. Todos os outros que eu mencionei, de uma maneira ou de outra, serão resolvidos. O problema da diversidade e o problema da imigração em sociedades que eram tradicionalmente, etnicamente homogéneas é um problema muito sério e é um problema que pode abalar profundamente a paz social nestes países. É verdade que há um discurso neste momento no sentido de se ser muito mais rigoroso no que respeita às fronteiras exteriores da União Europeia. É verdade que se fala numa Europa que faria mas controles e, em certa medida responderia à sua questão de ser uma “fortaleza”, digamos assim. A verdade também é que, por um lado, vários países do mundo, os Estados Unidos, a China impõem limitações muito grandes à entrada de imigrantes. Não é só a Europa que se fecha em relação à imigração. A questão das fronteiras é uma questão fundamental em muitos outros países, até em países onde esta questão é mais discreta, como é o caso da Índia ou como a Austrália, em que imigração é extremamente controlada. Eles provavelmente serão ainda mais “fortalezas” do que nós somos na Europa. No entanto, este problema põe-se, até porque a Europa está na vizinhança de dois espaços geopolíticos que têm um crescimento demográfico extremamente elevado – ou seja, a África e o Médio Oriente – e onde o desenvolvimento económico não permite às gerações jovens encontrar emprego. Estas pessoas precisarão de sobreviver e, provavelmente, a tendência vai continuar a ser que eles olhem para a Europa como uma possibilidade de garantir emprego. A pressão migratória vai continuar. Neste momento, para lhe dizer com toda a franqueza aquilo que eu penso, ainda não há uma solução na União Europeia para resolver o problema da imigração.

Uma outra questão que mais recentemente fez tremer a União Europeia foi a crise catalã. Bruxelas sempre apostou muito no conceito da “Europa das regiões” rumo a uma desejada federalização. A própria sede da União Europeia está num país profundamente fracturado. A crise despoletada pela declaração unilateral de independência feita pelo Governo catalão pode colocar em risco o processo paulatino de integração europeia? A reacção da União Europeia à cisão anunciada pela Catalunha foi a de dizer que a Catalunha não tinha espaço na União Europeia, depois de ter aberto as portas à eventual integração da Escócia na sequência do “Brexit”. Dois pesos e duas medidas? Esta ambiguidade não pode ajudar a fazer passar uma mensagem errada?

V.A: O discurso da União Europeia em relação à Catalunha precisa de ser intensificado e precisa de ser clarificado. A situação na Catalunha é, apesar de tudo, muito diferente da situação na Escócia. Na Escócia foi realizado um referendo com a aprovação do Governo central. Foi um referendo que foi realizado com base nos parâmetros que são normais neste tipo de eleições: com uma comissão eleitoral credível, com um processo aceite, aberto e visível e, além disso, como referi, com a aprovação do Governo central. A Catalunha é uma questão mais complicada, na medida em que o referendo, na realidade, teve muito pouca credibilidade porque não foi feito segundo as normas habituais. Também é verdade o seguinte: a União Europeia não pode começar a aceitar independências unilaterais. Porque se começar a aceitar independências unilaterais, nós vamos entrar numa cascada de independências na Europa porque a Europa é muito diversa. Mesmo na Catalunha, há uma ou duas regiões na Catalunha, que se a Catalunha se declarar independente, eram capazes elas próprias também de se declarar independentes, porque elas são diferentes do resto da Catalunha. São tão diferentes que, por exemplo, não aceitam a intervenção do Governo de Barcelona nos seus assuntos internos. São pequenas comunidades, é verdade, mas abrir a porta a independências unilaterais é uma caixa de Pandora que na Europa levaria a crises muito profundas em vários países. Não só na Bélgica, por exemplo, mas também em França, com a questão da Córsega, com a questão da Bretanha. Levaria a questões também noutras zonas da Europa: na Polónia, por exemplo, na Alemanha ou na Itália, que é um dos casos de que se falaria bastante. É necessário ser-se bastante claro. Se a Catalunha quiser, de facto, ser independente, tem que ser independente segundo um processo que siga as normas habituais nestas coisas, mas a União Europeia não pode encorajar este tipo de declarações de independência, não só unilaterais, mas também de independências que levariam a uma fragmentação total do território europeu. Por outro lado, também é preciso ter em conta que a União Europeia é uma união de estados e é normal que os estados procurem preservar a sua integridade territorial. Foi o caso de Madrid, foi o caso do Governo espanhol. Importa lembrar que o Governo espanhol é politicamente da mesma família de Jean Claude Juncker e de Donald Tusk, ou seja, da família que domina as instituições europeias. Seria muito difícil que as instituições europeias fossem contra um membro tão importante da família política a que eles pertencem. Isso também é preciso dizê-lo porque não foi dito claramente. A verdade é que, quer no caso da Escócia, quer no caso da Catalunha, o discurso foi relativamente claro. Foi de que se essas regiões saírem do quadro nacional em que se encontram terão que entrar num processo de adesão. Será certamente um processo de adesão relativamente rápido, porque são regiões que já fazem parte do espaço geopolítico europeu, mas têm, apesar de tudo, que seguir esse processo.

Com todos estes problemas, o “Brexit” prefigura-se quase como um mal menor, ainda que seja um rombo considerável na dinâmica integracionista da União Europeia. A ideia de manter um Estado-membro no seio da União com privilégios distintos e, ainda assim, com algumas reticências ao próprio processo de integração, era insustentável a longo termo. O “Brexit” era, de certa forma, um mal incontornável …

V.A: É verdade. Eu sou das pessoas que, em Bruxelas, defenderam que o “Brexit” era uma boa ideia. Quando não se quer estar num clube, quando não se quer fazer parte de um projecto comum e apenas se quer tirar proveito de algumas parcelas desse projecto, então tem de se ser muito claro e é melhor não estar. É preciso dizer claramente a esse estado, a esse governo que nessas condições, em principio, seria preferível um outro tipo de associação, mas não fazer parte da União Europeia. A verdade é que a União Europeia sofreu um grande abalo quando os resultados do referendo britânico foram conhecidos, mas conseguiu gerir esse abalo, mantendo uma grande unidade entre os 27 países restantes na posição comum em relação ao Reino Unido. Isso, por um lado. Por outro lado, também conseguiu fazer com as negociações se centrassem em apenas duas ou três grandes questões. Em vez de se fazer uma negociação com base num leque muito amplo de questões, concentraram-se em duas ou três grandes questões, o que permite, por um lado focalizar as mentes e, por outro lado, dar a impressão de que, se essas questões forem resolvidas, as outras questões são questões relativamente secundárias e não terão um grande impacto na continuação do projecto europeu. Penso que neste momento, o “Brexit” continua a ser um grande problema para a Grã-Bretanha, é um problema muito secundário – comparado com outros problemas que existem em Bruxelas – para a União Europeia. É um problema que precisa ser resolvido e que a União Europeia vai procurar resolver, mas que não tem a importância, por exemplo, do problema da relação com a Rússia ou a dimensão que tem o problema da imigração.

A questão das crises da dívida soberana aparentemente está resolvida, mas as aparências podem, eventualmente, iludir. A economia portuguesa está a crescer, de facto, mas ainda é cedo para perceber se a estabilidade está ou não alcançada. O mesmo se passa com a Grécia, mas também com outros países, como a Itália ou a própria França. O fantasma da dívida continua a pairar sobre a realidade europeia …

V.A: Sim, certamente. Portugal foi um bom exemplo, apesar de tudo, e conseguiu ultrapassar grandes dificuldades orçamentais e das finanças públicas, mas existem outros países com imensas dificuldades e com níveis de divida insustentáveis. O caso mais conhecido, evidentemente, é o da Grécia, mas há vários outros países em risco. A Itália é um dos casos flagrantes. A França, a própria França, é um mau aluno e é um mau exemplo em termos de respeito pelos princípios comuns orçamentais e há ainda outros países. A Bélgica também tem uma dívida pública bastante grande. A diferença, por exemplo, entre a Bélgica e Portugal é que a Bélgica tem uma economia muito estruturada e uma economia muito forte, com alicerces muito grandes, enquanto que em Portugal temos uma economia ainda relativamente frágil e esta fragilidade faz com que o problema da dívida na Bélgica seja um problema menor, digamos assim, ainda que os níveis da dívida sejam mais elevados do que em Portugal. Isto significa o quê? Significa que certos países, nomeadamente Portugal, precisam de olhar para a sua economia e de fazerem mais investimentos naquelas áreas económicas que são promissoras e que podem fazer com que o país arranque e tenha uns alicerces mais sólidos. O problema do crescimento económico continua a ser um problema importante em vários países da União Europeia. O problema da solidariedade entre os países também continua a ser um problema importante. O problema da dívida dos bancos, e muito dos bancos europeus – nomeadamente, os bancos italianos, mas também alguns bancos portugueses – estão muito fragilizados pelo crédito malparado. Na Itália essa é, provavelmente a maior ameaça que existe ao sistema bancário italiano, a existência de milhares de milhões de euros em crédito malparado. A questão bancária continua a ser uma questão importante e é por isso que a nova presidência do “Eurogrupo”, que será da responsabilidade do Ministro português das Finanças, Mário Centeno, vai ter grandes desafios pela frente e um dos grandes desafios é a estabilidade financeira da Europa, é a questão das solidariedade entre os países europeus e é também a questão do estabelecimento de um Fundo Monetário Europeu que permita rapidamente intervir quando houver uma derrapagem orçamental.

É possível criar um instrumento desta natureza sem prejudicar os já existentes? Ou um instrumento desta natureza já devia estar equacionado há trinta ou há quarente anos?

V.A: Pessoalmente, fui durante muitos anos contra a existência de um Fundo Monetário Europeu, na medida em que existe o Fundo Monetário Internacional e a existência de um Fundo Monetário Europeu viria enfraquecer o papel do Fundo Monetário Internacional, que seria um fundo apenas para países subdesenvolvidos. Nós temos que evitar este tipo de imagens das instituições internacionais: não podemos ter instituições internacionais para os países subdesenvolvidos e outras para os países desenvolvidos. Devemos ter instituições globais que permitam tratar todos os países da mesma maneira. No entanto, a realidade geopolítica é o que ela é e, a verdade é, que na União Europeia existe uma vontade muito grande neste momento de criar um Fundo Monetário para a Europa, com capitais europeus, com regras europeias. A partir do momento em que os Estados estejam dispostos a conceder fundos para que esse Fundo Monetário Europeu funcione e partir do momento em que esse Fundo Monetário Europeu possa ser visto como uma autoridade independente e tecnicamente competente, é possível aceitá-lo. A meu ver, ainda assim, não teria sido a melhor opção. Mas vamos nessa direcção. Neste momento é muito evidente que nos próximos anos se vai tentar estabelecer esse fundo.

A China tem tido um papel cada vez mais interventor em economias como a portuguesa, como a grega ou como a economia de alguns países de leste. Ainda assim, assistimos ao longo dos últimos tempos – com a aprovação recente de uma nova lei anti-dumping por parte da União Europeia – a um endurecer da posição de Bruxelas em relação à República Popular da China, sobretudo no que diz respeito ao trato comercial. No capítulo das relações políticas, e no que toca a questões como os direitos humanos, a União Europeia permanece pouco interventiva. Ainda assim, a tomada de posição de Bruxelas no que toca ao direito comercial acaba por ser importante, dada a desigualdade de circunstâncias em que operam os agentes chineses na Europa e os investidores europeus no Continente. O que se pode esperar das relações entre a União Europeia e a China?

V.A: A relação entre a União Europeia e a China é uma relação muito complexa e deve ser vista a partir de vários prismas. Um dos prismas é a relação entre a União Europeia e a Rússia, na medida em que a relação que a União Europeia mantém com a Rússia é uma relação tensa, a União Europeia tem toda a vantagem em ter uma relação mais positiva com a China, que é o vizinho da Rússia. Isso, em certa medida, influencia bastante a maneira como a União Europeia olha para o seu relacionamento político com a China. A esse nível, temos uma atitude relativamente positiva de aprofundamento do relacionamento político, mas há outros prismas e um deles é, nomeadamente, o prisma económico. Neste momento, os investimentos chineses na União Europeia estão a disparar. Nos últimos dois ou três anos, houve um crescimento aceleradíssimo do investimento chinês na União Europeia e não há contrapartida do investimento europeu na China. Neste momento há uma estagnação dos investimentos europeus na China, por provavelmente duas grandes razões: uma das razões será porque a própria China já tem capitais suficientes e tem tecnologia para fazer os seus próprios investimentos, mas, por outro lado, porque também existem na China grandes barreiras ao investimento estrangeiro e, nomeadamente, ao investimento vindo da Europa. Este é um ponto de uma certa contenção, de uma certa tensão entre as duas partes. Mas para além da questão dos investimentos, o relacionamento da Europa com a China está neste momento a ser complicado pelo facto de a China estar a investir fortemente nas suas relações políticas com alguns países da Europa de Leste. Esta a tentar entrar na política europeia através de países relativamente frágeis do ponto de vista económico, mas que graças aos investimentos chineses passarão a adoptar posições favoráveis nos debates europeus em relação à China. Isso, evidentemente, poderá provocar uma divisão das posições políticas europeias no que diz respeito ao relacionamento com a China. Já aconteceu isso recentemente, em que dois ou três países do leste europeu e também a Grécia e até Portugal, se opuseram a que uma determinada posição em relação à China – e que era uma posição relativamente clara – fosse adoptada. A União Europeia tem receio que a China se aproveite com o relacionamento bilateral que mantém com os países europeus para atenuar um determinado tipo de posições políticas em relação à China. No entanto, no essencial, por causa da questão russa e por causa, também, de que a União Europeia vê na China um dos grandes poderes – e um poder que é a favor da integração europeia – o balanço do relacionamento da Europa com a China é positivo.

Acredita no futuro da Europa? Acredita que o desígnio por detrás do Acordo de Lisboa, que é um acordo ambicioso, pode ser alcançado? Ou o Acordo de Lisboa está morto e enterrado pelas circunstâncias que discutimos ao longo desta nossa conversa?

V.A: O futuro da Europa não pode ser uma questão de fé. Tem de ser uma questão de interesse. E o interesse dos europeus é permanecerem unidos. Passam por uma União Europeia. Os estados europeus, por si só, são muito frágeis e muito pequenos. Só unidos é que poderão entrar em competição e poderão responder aos embates vindos de fora. Por isso, o projecto europeu tem de continuar e tem de haver a ambição de o fazer continuar. Ou seja, o que nós precisamos neste momento na Europa é de uma narrativa positiva em relação à importância do projecto europeu. Nós precisamos na Europa de conseguir convencer os cidadãos novamente que a União Europeia é fundamental para o seu bem-estar, para as suas liberdades e para a sua segurança, do mesmo modo que os nossos antecessores conseguiram convencer os cidadãos europeus que a União Europeia era fundamental para a paz na Europa. Nós temos que lutar, de uma maneira bastante clara, junto da opinião pública europeia para explicar claramente porque é que o projecto europeu continua a ser um projecto válido e, provavelmente, a única opção para os cidadãos da Europa.