“Música no Coração” conseguiu “recrutar” mais uma dezena de jovens locais

Depois de terem sido seleccionadas sete crianças de Macau para interpretarem, alternadamente, o papel dos filhos da família Von Trapp no âmbito do espectáculo “Música no Coração”, foi agora anunciada a inclusão de mais dez jovens locais, que irão desempenhar os papéis de soldados alemães e ainda de freiras.

De acordo com um comunicado enviado às readacções pelo Venetian Macao, os escolhidos irão representar “papéis-chave de apoio” na produção musical da Broadway. O espectáculo “Música no Coração” vai assentar arraiais no teatro do “The Venetian” entre 20 de Dezembro e 7 de Janeiro, servindo como uma “oportunidade única” para os escolhidos poderem actuar junto de conceituados artistas do panorama internacional.

O espectáculo “Música no Coração” conta a história de uma mulher austríaca que trouxe música e amor à vida de sete crianças e do respectivo pai, viúvo, durante a Segunda Guerra Mundial. O musical irá incluir algumas das canções mais emblemáticas do filme, como “My Favorite Things”, “Do-Re-Mi”, “Climb Ev’ry Mountain”, “Sixteen Going on Seventeen”, “The Sound of Music”, entre outras.

Os interessados em adquirir bilhetes para o espectáculo poderão fazê-lo também online através da página da Cotai Ticketing ou adquirir os ingressos directamente nas bilheteiras da concessionária de jogo.