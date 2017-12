Meg-Star International abre mais uma sala VIP no Wynn Macau

A Meg-Star International revelou ontem que vai abrir uma nova sala VIP na operadora Wynn. O “Meg-Star Lian Sheng VIP Club” é o quinto espaço aberto pela empresa, tendo o mais recente sido inaugurado em Abril no Wynn Palace.

“É uma honra para a empresa ter entrado com sucesso no Wynn Macau. A abertura do ‘Meg-Star Lian Sheng VIP Club’ é um novo marco para o desenvolvimento dos negócios do grupo”, disse o director-executivo da Meg-Star International, Thomas Pang, citado pelo website noticioso Asia Gaming Brief.

A Meg-Star International é uma empresa estabelecida em Macau que oferece serviços de entretenimento, com os seus negócios a focarem-se principalmente no serviço de entretenimento VIP e em viagens de negócios, bem como nos investimentos em produtos alimentares ou na distribuição de vinho tinto.

As operações internacionais da Meg-Star Internacional cobrem Singapura, a Coreia do Norte, a Austrália, os Estados Unidos da América e as Filipinas.