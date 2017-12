IPOR promove encontro entre docentes de Português como língua estrangeira

O Instituto Português do Oriente (IPOR) promove na Quinta e na Sexta-feira o “III Encontro de Pontos de Rede de Ensino de Português Língua Estrangeira” na região oriental e sudeste asiática, uma iniciativa que visa reunir docentes de instituições de ensino superior e da rede de ensino de português no estrangeiro. Aos profissionais locais juntam-se docentes em representação da República Popular da China, do Vietname e da Tailândia. A iniciativa conta ainda com a presença de Isabel Duarte, representante da Universidade do Porto.

“O aumento significativo na procura de formação em Língua Portuguesa que se verifica nestes contextos impulsiona e sugere a promoção de espaços de partilha de experiências e de reflexões em torno de abordagens ao ensino de Português como Língua Estrangeira, numa vertente marcadamente oficinal, bem como o incentivo à criação de redes centradas no desenvolvimento de projectos e de actividades colaborativas, aspectos aos quais o Encontro volta a dedicar a sua atenção”, explica o IPOR em comunicado.

A realização do Encontro procura não só fortalecer a cooperação com docentes e instituições na região, mas também “conferir contributos para o papel conferido à RAEM de se posicionar como plataforma no ensino do Português e na ligação com os países de língua portuguesa”.

O “III Encontro de Pontos de Rede de Ensino de Português Língua Estrangeira” está aberto a docentes de outras instituições e escolas que estejam interessadas em “assistir e tomar parte das reflexões”.

O IPOR prevê a participação de 25 docentes e investigadores nesta terceira edição da iniciativa. O instituto volta a contar com o apoio da Fundação Macau e da STDM, bem como com uma nova parceria, já estabelecida com a Universidade do Porto. No próximo ano, também a Universidade de Coimbra deverá tornar-se parceira do Instituto Português do Oriente, explica o organismo em comunicado.