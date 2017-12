Ip Peng Kin liderou delegação do território que visitou ilha de Meizhou  

Ip Peng Kin, chefe de Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, liderou durante o fim-de-semana a delegação de Macau que participou no segundo Fórum Global da Cultura da Deusa A-Má, um certame que se realizou na Ilha de Meizhou, ao largo da costa da província de Fujian. Durante a visita, Ip Peng Kin esteve reunido com Li Jianhui, governadora da cidade de Putian e participou ainda no terceiro seminário internacional sobre a Cultura da Deusa A-Má, bem como na cerimónia de abertura da Feira Mundial de Artesanato do distrito de Xianyou.

