Governante das Filipinas urge cidadãos a investirem nas suas capacidades  

O secretário para os Assuntos Externos das Filipinas, Alan Peter Cayetano, lançou um apelo aos trabalhadores daquele país radicados em Macau e em Hong Kong para aprenderem a investir o dinheiro que enviam aos seus familiares, de forma a “assegurar o futuro das suas famílias”, indica o portal GMA News Online. Numa reunião com membros da comunidade filipina, o mesmo responsável aconselhou os cidadãos do arquipélago que trabalham no estrangeiro a investir parte dos seus rendimentos nas suas capacidades de forma a conseguirem trabalhos com maior rendimento.

“Eu encorajo-vos a frequentar regularmente cursos de língua aqui em Hong Kong ou em Macau ou até mesmo nas Filipinas. Isto vai seguramente garantir-vos melhor oportunidades de emprego”, disse Cayetano aos imigrantes com quem esteve reunido. O secretário disse ainda esperar que os filipinos que trabalham no estrangeiro possam retirar vantagens do crescimento económico registado no terceiro trimestre deste ano.

Em relação à extensão da validade do passaporte para os 10 anos, o governante indicou que esta é uma das medidas que respondem às necessidades dos imigrantes. Antes de reunir com a comunidade filipina da RAEM, Cayetano inspeccionou também os trabalhos de renovação do Consulado Geral das Filipinas em Macau, espaço que ficou danificado durante a passagem do tufão Hato pelo território, a 23 de Agosto.