Finanças e construção destacam-se entre as áreas que vão precisar de quadros qualificados no futuro

Os sectores das finanças e da engenharia são dois dos domínios que mais vagas oferecem a profissionais locais, principalmente em posições de nível médio e nível alto, divulgou ontem a Comissão de Desenvolvimento de Talentos. Sou Chio Fai, secretário-geral do organismo, afirmou que, ainda assim, “quase todas as áreas têm necessidade de talentos”.

Joana Figueira

Estudos conduzidos pela Comissão de Desenvolvimento de Talentos concluíram que existem actualmente oportunidades reais para profissionais locais ocuparem vagas de emprego em posições de nível médio e nível alto nos sectores das finanças e da construção civil. A investigação incidiu nas duas áreas “porque no futuro vai haver uma necessidade” de resposta à demanda consequente do desenvolvimento dos sectores das finanças e da engenharia em Macau.

Definidos os dois sectores objecto de estudo, a comissão notou “uma necessidade nestas áreas no nível médio e alto”. O Grupo Especializado de Planeamento e Avaliação está também prestes a terminar um estudo interno sobre as qualificações académicas ou profissionais necessárias para que os residentes locais possam desempenhar ou ocupar os cargos.

Sou Chio Fai, secretário-geral da Comissão de Desenvolvimento de Talentos, sublinhou no final da 2ª reunião plenária deste ano, que decorreu ontem no Palácio do Governo, que o grupo de trabalho presidido pelo Chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, vai ainda estudar a forma como se pode materializar a progressão ascendente dos residentes do território.

Entre os residentes da RAEM, mais de um terço da população activa possui habilitações académicas equivalentes ao ensino superior, e, de acordo com o primeiro Plano Quinquenal da RAEM, até 2020 esta proporção atingirá os 40 por cento.

Sou Chio Fai disse que “quase todas as áreas têm necessidade de talentos”. Para além das áreas financeiras e de engenharia, o também coordenador do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior (GAES) atirou o exemplo da restauração: “Também notamos que em Macau há uma dificuldade para atrair talentos a regressar a Macau para trabalhar. Isto tem a ver com a situação económica de Macau. Mas acredito que as grandes políticas futuras vão atrair mais talentos a regressar a Macau para trabalhar. Mas claro que há sempre dificuldade por causa da família, ou talvez seja por causa do salário, da educação”, explicou Sou Chio Fai.

Em Julho deste ano, o Governo colocou em funcionamento uma plataforma electronónica de informações, tendo em vista o regresso de residentes de Macau ao território. O projecto visa dar a conhecer o panorama actual do território no que diz respeito, por exemplo, aos negócios e criação dos mesmos, ao emprego, à fiscalidade, à segurança social, à educação ou à saúde.

Sou Chio Fai referiu que “aqueles que estão no exterior podem saber que agora Macau já está diferente” e que “mediante as associações de antigos alunos podemos fazer divulgação de informações”.

O Grupo Especializado do Programa da Formação de Talentos já lançou vários programas de apoio financeiro, como o Projecto de Estágio na UNESCO ou os programas que abrangem a frequência em mestrados em Portugal. Após a divulgação do Programa de Estímulo à Formação e aos Exames de Credenciação dos Quadros Qualificados, o número de inscritos no “Registo de Informações de Talentos” aumentou, situando-se actualmente no meio milhar de inscrições.