Os Serviços de Saúde foram ontem alertados para um caso de infecção colectiva por enterovírus em sete crianças, todas com um ano de idade. Umas das crianças necessitou de tratamento médico numa das unidades hospitalares do território e já se encontra “actualmente melhor”. O estado clínico dos restantes alunos infectados é considerado normal e não houve registo de qualquer caso com sintomas anormais do sistema nervoso ou de outras complicações gravas, indica o organismo em comunicado.

