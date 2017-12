Direitos dos idosos (quase) estendidos a todos os residentes

A 1.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa reuniu-se ontem para análise e discussão da proposta de lei intitulada “Regime jurídico de garantias dos direitos e interesses dos idosos”. O diploma pretende abranger os residentes de Macau, mas não só. Ainda assim, a proposta do Governo contempla algumas excepções, como é o caso do plano de previdência e comparticipação pecuniária.

Pedro André Santos

A população idosa tem vindo a crescer ao longo das últimas décadas e até 2036, o Governo prevê que a percentagem deste escalão em Macau seja de cerca de 20 por cento da população global. Após a realização de consultas públicas e da auscultação das opiniões dos diversos quadrantes da sociedade, o Governo elaborou a proposta de lei intitulada “Regime jurídico de garantias dos direitos e interesses dos idosos”, procurando estabelecer um quadro geral para a protecção dos mais velhos.

Nesse sentido, a 1.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa reuniu-se ontem para análise e discussão de um diploma tido como “de grande importância” para a população, de acordo com o presidente do organismo: “Tínhamos reunido uma vez anteriormente e elaborámos um documento que inclui as opiniões e propostas para o Governo que hoje [ontem] respondeu às nossas questões. O Governo pretende, mediante esta proposta de lei, abranger todos os idosos, e não apenas os idosos que têm o estatuto de Residentes da Região Administrativa Especial de Macau. Essas garantias serão dedicadas a todos os idosos”, disse Ho Ion Sang.

O responsável referiu como exemplo o caso dos autocarros públicos, onde não existe qualquer discernimento em relação aos idosos para a atribuição de lugares. Ho Ion Sang garante, ainda assim, que os deputados não tencionam “discriminar no âmbito de liberdade e direitos fundamentais”.

No entanto, e apesar de abranger todas as pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, a proposta de lei tem também várias limitações: “Outros diplomas vigentes em Macau, incluindo o plano de comparticipação pecuniária, de segurança social, bem como o regime de previdência central e habitação económica, são diplomas que se aplicam só aos nossos residentes”, explicou.

Ho Ion Sang garante ainda que a nova proposta não irá alterar as disposições do Código Civil, estando prevista uma “clarificação” posterior por parte do Executivo para “eliminar as partes ambíguas” que poderão subsistir: “Verificámos que o Governo tem tentado unificar as normas relativas à protecção de idosos dispersas em diversos diplomas para um só diploma. Acho que é um acto de respeito para com os nossos idosos”, acrescentou.

Depois de receber a nova versão da proposta de lei a Comissão Permanente irá fazer então a discussão “artigo por artigo”, não estando ainda definida uma calendarização em termos de votação na especialidade na Assembleia Legislativa.