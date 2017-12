Dêem-lhe um telemóvel e Mónica captará o mundo  

A conta de Instagram de Mónica Coteriano é a partir de amanhã transposta para a Casa Garden, numa exposição onde a fotógrafa reúne um conjunto de 32 imagens em formato de instalação. A artista tem-se vindo a dedicar ao “mobile photography” e assume mesmo o telemóvel como a sua ferramenta da trabalho. É a própria que o diz: “Se me tiras o telemóvel, não consigo fazer nada”.

As fotografias “abusivamente editadas” de Mónica Coteriano, captadas com o telemóvel durante os cinco anos em que viveu em São Paulo, estão a partir de amanhã em exposição na Casa Garden, numa iniciativa intitulada “From Where I Stand”. Na mostra, que permanece patente ao público até 31 de Dezembro, a fotógrafa seleccionou um espólio de 32 imagens – de um conjunto de mais de cinco mil –, reunidas sob a forma de uma instalação. O objectivo, contou a artista ao PONTO FINAL, é dar a sensação ao observador de que é ele próprio que está a captar a fotografia: “Eu não quero simplesmente revelar e colocar as fotos, queria criar esta instalação para dar uma sensação das pessoas estarem onde eu estive. Parece que eu, enquanto público, me consigo imaginar a tirar aquela imagem”.

“O meu objecto era, de facto, as minhas filhas em certas paisagens, por isso é que se chama ‘From Where I Stand’. A ideia que eu queria era que as pessoas conseguissem ver onde eu estive ‘estacionada’. É muito à volta desses cinco anos em que vivi ali [São Paulo] e que vivi intensamente o ‘mobile photography’. Depois eu queria que fosse uma instalação e não só um imprimir de fotografias e colocá-las na parede e demorei três anos para decidir qual era o conceito que queria transpor para o objecto físico”, explicou Coteriano, em declarações ao PONTO FINAL.

A descoberta da rede social Instagram impulsionou o despertar de Mónica Coteriano para o mundo da fotografia e, desde então, tem vindo a dedicar-se ao “mobile photography”, a fotografia obtida com recurso ao telemóvel. Através da publicação das suas imagens – que, regra geral, têm como elemento central as suas filhas – da participação em desafios e do envolvimento nesta comunidade digital, a artista foi desenvolvendo as suas técnicas de fotografia e edição, sempre dentro do telemóvel. Uma das suas publicações chegou inclusive a ser seleccionada para integrar a primeira galeria física do Instagram, em Miami. Dois anos depois, em 2015, foi seleccionada como uma das finalistas do prémio de fotografia de telemóvel dos Sony World Photography Awards.

“O Instagram foi mesmo de facto esse mundo que fui encontrando e aquilo foi-me alimentando” disse a artista, que assume o telemóvel como a sua principal ferramenta de trabalho: “Nem me atrevo a comparar-me a pegar numa máquina porque é diferente. Se me tiras o telemóvel já não consigo fazer nada. No telemóvel conheço as edições todas, as aplicações e ali sei trabalhar. É por isso que sou mobile”.

Além da sua ferramenta de eleição, duas outras características destacam-se no trabalho de Mónica Coteriano. São elas o formato quadrado das fotografias, típico do Instagram, e a “edição abusiva” das mesmas. Instada a explicar o conceito, a fotógrafa atira com um exemplo: “Eu tenho uma fotografia que tirei durante o dia e quando vais ver a fotografia, ela parece que foi tirada à noite. De tanto estar a trabalhar na fotografia, na minha cabeça eu ia criando um imaginário que eu queria ver naquela fotografia, mas que não corresponde ao momento em que a tirei. Por isso é que eu acho que é abusivo. Porque muda completamente o espectro do momento em que ela foi tirada”.