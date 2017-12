Crown Resorts processada por accionistas devido às prisões registadas na China

Centenas de accionistas da australiana Crown Resorts interpuseram esta segunda-feira uma acção judicial contra a operadora de jogo, que acusam de não ter prestado informação suficiente sobre os riscos inerentes às actividades na República Popular da China.

Dezasseis funcionários da operadora, incluindo três cidadãos australianos, foram condenados à prisão no Continente, em Junho passado, por promoverem jogos de azar no país.

Os funcionários foram acusados de atrair jogadores chineses ricos para jogar além-fronteiras. Entre os três australianos sentenciados está Jason O’Connor, vice-presidente executivo do grupo Crown, antigo parceiro de Lawrence Ho na Melco Crown Entertainment. O caso afectou as receitas do grupo.

De acordo com o escritório de advogados Maurice Blackburn, centenas de accionistas foram afectados por uma queda de 14 por cento nas acções, ocorrido em Outubro de 2016, quando foi anunciada a decisão do tribunal chinês.

O caso suscitou acrescida preocupação pelo investimento significativo da Crown nas instalações em Barangaroo, Sydney, apresentado como um casino de luxo.

O operador de casinos “correu riscos” na República Popular da China, “num contexto conhecido, em que Pequim tem combatido actividades ilícitas relacionadas com o jogo”, disse o escritório de advocacia.

“Os accionistas deviam ter sido informados sobre os riscos assumidos pela Crown na China e a ameaça inerente ao seu investimento”, acrescentou.

A publicidade a jogos de fortuna e azar na China continental é proibida e os agentes não podem organizar grupos com mais de dez cidadãos chineses para apostar além-fronteiras.

Em Maio passado, a Crown Resorts vendeu toda a participação na Melco Resorts, que detém em Macau os casinos empreendimentos Altira, Studio City e City Of Dreams, para além da rede de salas de slot machines Club Mocha.