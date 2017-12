No próximo dia 20 de Dezembro, a Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações vai instalar na Loja de Filatelia da Estação Central um posto de correio temporário com um carimbo comemorativo do 18º aniversário do estabelecimento da RAEM. O carimbo poderá ser adquirido única e exclusivamente neste dia, entre as 9h e as 17h30. À venda estarão também envelopes comemorativos pelo preço unitário de três patacas.

