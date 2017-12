Clube de Râguebi com regresso (quase) marcado às Filipinas para disputar o ‘Manila 10s’

O Clube de Râguebi de Macau viu a sua direcção renovada na semana passada para mais um mandato, mantendo Ricardo Pina como presidente. Apesar das limitações em termos de espaços para jogar e treinar, o responsável pelo organismo traçou um balanço positivo do trabalho desenvolvido ao longo do ano, estando em perspectiva um regresso às Filipinas para participar no ‘Manila 10s’ em Março.

Pedro André Santos

No próximo ano celebram-se vinte anos desde a primeira participação do Clube de Râguebi de Macau nas Filipinas por ocasião do torneio ‘Manila 10s’, uma das maiores competições amadoras da modalidade no continente asiático e na qual a formação do território tem deixado boa imagem.

Apesar de não estar ainda garantido, Ricardo Pina revelou ao PONTO FINAL que está nos planos da equipa um regresso ao torneio no próximo ano, agendada para Março: “Tivemos várias participações, inclusivamente chegámos uma vez à final e perdemos contra uma grande equipa. É um torneio que está cada vez maior, vai com 32 equipas divididas em quatro divisões. Ainda não fechámos a inscrição, quero ter a certeza que temos uma equipa capaz porque não queremos ir lá e não estar bem representados”, referiu o presidente do Clube de Râguebi de Macau, em declarações a este jornal.

A ideia passa também por juntar vários jovens atletas aos mais “veteranos”, procurando conciliar na equipa a irreverência da juventude e a experiência dos mais velhos: “Dado que são jogadores todos locais podemos jogar com uma selecção de Macau, o que era muito bom. O primeiro [torneio] em que participámos foi há 20 anos e gostaríamos muito de lá voltar, já que seria uma celebração dos nossos 20 anos em Manila”, acrescentou.

A direcção liderada por Ricardo Pina foi renovada por mais um mandato numa Assembleia Geral que decorreu na semana passada. Em jeito de balanço anual, o responsável considera que foi positivo, embora se mantenham os problemas e os desafios em termos de infra-estruturas: “É o eterno problema dos campos, de não haver disponibilidade. Temos que jogar num campo que nos custa dinheiro, que é o campo da Escola Internacional de Macau”, explica Pina. O Instituto do Desporto deixa-nos utilizar o sintético de hóquei em campo mas nós sabemos que não é adequado para o râguebi. Fazemos lá os nossos treinos semanais mas não dá para muito mais do que isso”, lamentou.

Porém, e pela positiva, foi organizado este ano o chamado ‘Touch League’, que é um torneio de râguebi mas sem contacto: “É um desporto um bocadinho diferente, mas que atrai pessoas de ambos os sexos. Criámos a primeira liga com cinco equipas no início deste ano, entretanto criámos já uma segunda liga que está já a decorrer também com cinco equipas”, referiu.

Olhando para o futuro, Ricardo Pina disse que tem havido “resultados de sucesso”, especialmente nos mais jovens, que participam várias vezes em torneios realizados na região vizinha: “Tivemos seis equipas em Hong Kong e participaram nas diferentes categorias, entre os 6 os 16. Fazem parte da nossa equipa dos ‘Macau Bats’. Temos cerca de cem jogadores inscritos este ano, que é mais ou menos a nossa capacidade que conseguimos todos os anos. Cerca de 70 deles já são jogadores locais, o que é importante”, sublinhou.

Ainda em relação ao próximo ano, e para além da ambição de jogar no torneio nas Filipinas, Ricardo Pina disse que os planos do Clube de Râguebi de Macau vão seguir os moldes dos anos anteriores, com a aposta no ‘Macau 10s’, que deverá decorrer entre Junho e Julho, e no torneio de ‘Beach Rugby’, agendado para Setembro.